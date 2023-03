E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos da chegada dos novos Samsung Galaxy A54 5G, do novo Volkswagen ID.2all, ensaiámos o Honda HR-V, demos nota de vários avanços na ciência, e muito mais.

A indústria dos processadores ainda é liderada pela Intel, mas a AMD tem tido muitas surpresas na manga através do desenvolvimento e lançamento de equipamentos bastante poderosos, o que faz com que já tenha uma legião de fãs fiel aos seus produtos. Neste sentido, sabemos agora que o novo Ryzen 7 7800X3D será o CPU killer para os jogos de alto desempenho e os testes mostram que é até 24% mais rápido em jogos do que o Intel Core i9-13900K.

Um dos jogos que certamente irá ficar marcado na memória deste ano de 2023 é, Hogwarts Legacy. Desenvolvido pela Avalanche Software, o jogo decorre no rico e peculiar universo de Harry Potter, pelo que os fãs do pequeno feiticeiro de óculos redondos e cicatriz na testa, deverão ler as seguintes linhas com bastante curiosidade. Já experimentámos Hogwarts Legacy e... a magia está no ar!

Com as alterações climáticas a serem uma enorme sombra que assustadoramente paira sobre nós, é fundamental que as pessoas e as empresas adotem o mais cedo possível estratégias para tentar desacelerar esse fenómeno. Nesse sentido, a Microsoft vai recorrer a algas marinhas para reduzir a emissão de carbono até 2030.

O cancro continua a ser uma doença mortal e a deteção precoce a chave para a cura. O cancro da mama metastático é um dos mais prevalentes e os tratamentos nestes casos tendem a ser menos eficazes. Mas a esperança surge agora com os resultados promissores de um novo tratamento.

A OpenAI mudou a Internet e todos os serviços que esta oferece ao apresentar o ChatGPT. Este assenta no modelo de linguagem que esta empresa criou e que consegue olhar ao mundo de forma diferente. Esta empresa apresentou agora o GPT-4, elevando ainda o que oferece, com novidades surpreendentes. Esta funciona quase como um ser humano.

Sempre ativa no que toca a criar smartphones, a Samsung acaba de revelar os novos Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G. Estes dois smartphones, segundo a Samsung, representam um "compromisso na conceção de experiências móveis de excelência".

Quando existe perigo de incêndio ou a previsão de algum tipo de intempérie, costumamos receber uma SMS da Proteção Civil com informações. Mas o novo sistema de aviso vai funcionar por difusão celular. Saiba o que é.

A Cubot está a preparar o lançamento do novo Cubot P80 e deixa as expectativas elevadas ao referir-se ao lançamento como "o próximo nível da tecnologia". O que é que já se sabe sobre este smartphone?

Por vezes a resposta para alguns problemas está dentro de nós, literalmente. CorPower C4 é uma boia que tem um mecanismo de bombeamento inspirado no coração humano para gerar eletricidade. Este projeto é desenvolvido em Portugal. Fantástico!

A Volkswagen já decidiu que o carro elétrico será o seu futuro. A marca está a renovar toda a sua linha e a apresentar as novas propostas, que cativam os condutores. Agora, revelou o seu próximo modelo, o ID.2all, que promete ser o carro elétrico acessível a todos.

A Honda assume que a inovação faz parte do seu ADN e, numa altura em que o futuro aponta no sentido da eletrificação, a fabricante não poderia ficar parada, tal como já mostramos noutros modelos. A vontade de ver a sua oferta seguir uma tendência mais sustentável está a resultar numa mudança consistente que, por sua vez, está a dar frutos curiosos. O desafio foi então testar a nova versão do Honda HR-V Hybrid. Será que vale a pena o investimento neste SUV?

O Oukitel WP21 Ultra será lançado a 20 de março e tem como principal trunfo no segmento dos rugged phones a inclusão de uma câmara térmica, com utilidade em vários cenários onde é necessária uma atuação rápida, seja em trabalho seja em aventuras.

O primeiro navio da frota 100% elétrica já chegou a Lisboa. O nome atribuído aos navios será de uma ave autóctone do estuário do Tejo, e o primeiro terá o nome de Cegonha Branca. Os próximos três navios devem chegar no final do ano.