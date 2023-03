CorPower C4: Coração humano inspira tecnologia que gera eletricidade

Por vezes a resposta para alguns problemas está dentro de nós, literalmente. CorPower C4 é uma boia que tem um mecanismo de bombeamento inspirado no coração humano para gerar eletricidade. Este projeto é desenvolvido em Portugal. Fantástico!

Quem passou já pelas margens do Rio Lima, na lindíssima cidade de Viana do Castelo, viu seguramente uma estrutura estranha, grande, num estaleiro junto às águas. Mas afinal que raio de boia será aquela?

A CorPower Ocean concebeu o seu primeiro conversor de energia das ondas à escala comercial (WEC), o C4, juntamente com o novo conceito CorPack, que fornece os blocos de construção para futuros parques de energia das ondas à escala comercial.

Boia das ondas com tecnologia inspirada no corpo humano

Desde 2012, o engenheiro sueco Patrik Möller trabalha em Estocolmo numa inovação extraordinária. CorPower é uma boia movida a ondas, capaz de aproveitar a energia das ondas. A boia está ligada ao fundo do mar por um sistema de amarração tensionado. Dentro da boia há um conversor que absorve e amplifica as oscilações das ondas e as converte em eletricidade.

De acordo com a CorPower, graças à sua estrutura forte e leve, o C4 pode ser rapidamente fabricado em grandes volumes.

As boias contêm um mecanismo de bombeamento inspirado no coração humano para recolher e transformar a poderosa energia das ondas em eletricidade. O CorPower baseia-se num mecanismo de bombeamento semelhante ao do músculo cardíaco, chamado biomimicry.

Instalação em Portugal

A CorPower Ocean desenvolve o seu conversor de energia das ondas (WEC) em escala comercial, o CorPower C4 em instalações de energia oceânica da CorPower em Viana do Castelo. A CorPower C4 faz parte de um conjunto de quatro sistemas de energia das ondas ao largo da costa de Aguçadoura (Portugal), criando um dos primeiros parques de energia das ondas do mundo ligado à rede.

A CorPower espera desenvolver um novo conceito chamado CorPack, "parques de energia das ondas", ao largo da costa europeia.

A tecnologia é concebida e entregue sob a forma de conjuntos CorPack de 10-20 MW de potência nominal, que formam os blocos de construção dos futuros parques de ondas de grande escala, que podem, como a empresa acrescenta, fornecer até três vezes mais energia por pegada oceânica, em comparação com um parque eólico offshore típico.

A boia é suficientemente robusta para resistir às tempestades mais ferozes. O protótipo foi testado ao largo da costa da Escócia, onde resistiu a ondas de mais de 4m. As ondas têm um potencial energético mais forte, mais estável e previsível do que o vento ou o sol.

Eventualmente, cada boia será capaz de produzir até 300 kW e alimentar energia numa média de 100 casas. A comercialização está prevista para 2025.