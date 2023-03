Cegonha Branca: o primeiro navio da frota 100% elétrica em Lisboa

O primeiro navio da frota 100% elétrica já chegou a Lisboa. O nome atribuído aos navios será de uma ave autóctone do estuário do Tejo, e o primeiro terá o nome de Cegonha Branca. Os próximos três navios devem chegar no final do ano.

Cegonha Branca e outros navios vão garantir ganhos em eficiência energética

A nova frota permitirá melhorar a experiência da viagem fluvial, alcançar ganhos em eficiência energética, reduzir os atuais custos de manutenção e eliminar a emissão de C02” (dióxido de carbono), segundo revela uma nota da Transtejo à Lusa. As novas ligações pelo Tejo também não provocarão ruído, vibração ou odores, contribuindo para melhorar os ecossistemas e biodiversidade do rio.

Ainda segundo o comunicado da empresa...

Com um investimento total de cerca de 82,4 milhões de euros, o Plano de Renovação da frota Transtejo contribui para o compromisso nacional de redução da pegada de carbono e de combate ao aquecimento global e para a implementação de estratégias de redução dos gases com efeito de estufa (GEE), através de um sistema de transportes coletivos fluviais eficientes e de qualidade

De relembrar que estes novos navios geraram alguma polémica. Isto porque o Tribunal de Contas (TdC) anunciou que chumbou a compra pela Transtejo, por ajuste direto, de baterias para nove navios elétricos novos.

Em causa a compra de nove baterias, pelo valor de 15,5 milhões de euros, num contrato adicional a um outro contrato já fiscalizado previamente pelo TdC para a aquisição, por 52,4 milhões de eurps, de dez (um deles já com bateria, para testes) novos navios com propulsão elétrica a baterias, para assegurar o serviço público de transporte de passageiros entre as duas margens do Tejo, segundo refere a Lusa.