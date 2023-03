Desde o lançamento do Windows 11 que a Microsoft tem procurado impor as suas apps aos utilizadores. A forma mais simples que encontrou foi tornar impossível mudar estas propostas ou tornar este processo complicado. Isso irá mudar em breve e tido será muito mais simples para no Windows 11.

Mais simples mudar as apps padrão no Windows 11

São bem conhecidos os problemas em mudar o Edge como o browser padrão do Windows 11. A Microsoft tem procurado impedir esta mudança no seu sistema, forçando este browser como o padrão e promovendo a sua utilização de forma quase obrigatória.

Depois de muitas queixas alterou este comportamento, mas ainda de forma pouco natural e simples para os utilizadores. Era sem qualquer dúvida uma melhoria, mas ainda longe do esperado e do que habituou os utilizadores no passado e em outras versões do Windows.

Uma mudança bem-vinda e que todos esperavam

Agora volta a dar um passo positivo e prepara mais mudanças nesta área para um futuro próximo. Quer tornar mais simples o definir das aplicações padrão do Windows 11 e já mostrou como o vai fazer, reafirmando "a sua abordagem de longa data para colocar as pessoas no controlo da sua experiência com o Windows 11".

Para o conseguir, a Microsoft vai apresentar em breve um novo URI (Universal Resource Identifier) para os programadores usarem. Estes vão enviar os utilizadores para a seção correta do menu Configurações quando estes quiserem alterar a forma como o Windows 11 responde a links e tipos de arquivo específicos.

Microsoft dá mais controlo nas aplicações fixadas

A Microsoft revelou também que dará mais controlo sobre quais aplicações são fixadas à Area de Trabalho, Menu Iniciar e barra de tarefas. Através de uma nova API pública, mostrará um pop-up a pedir sejam dadas permissão aos programas antes que estes surjam nesses elementos da interface.

Ambas as novidades vão ser lançados primeiro nos PCs que estão no Windows Insider Dev Channel nos próximos meses. Só depois chegam às versões públicas do Windows 11. A Microsoft diz que dará o exemplo e lançará atualizações para o Edge dará o suporte para esses recursos.