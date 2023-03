Partilhar no WhatsApp? Conheça o que esta a ser preparado pela Meta

Não há uma semana em que o WhatsApp e a equipa de programadores da Meta não apresente novidades. Estas são muitas vezes vistas ainda em desenvolvimento, mas deixam claras indicações para o que será o futuro das apps deste serviço. Hoje mostramos como será em breve a partilha na app dedicada ao Android.

Novidades no menu para partilhar no WhatsApp

São muitas as áreas onde o WhatsApp tem mostrado novidades significativas. Estas vão mais longe que a sua interface e focam-se em novas funcionalidades e até em alterações profundas no conceito deste serviço e no que oferece aos seus utilizadores.

A mais recente novidade, no entanto, recai na sua interface e no que os utilizadores podem usar. Falamos do menu de partilha, que todos já usaram certamente para enviar ficheiros, imagens, vídeos e até localizações, entre outras possibilidades.

Este pequeno menu, usado de forma recorrente, terá em breve uma nova imagem e novos ícones. Estes não vão trazer novas possibilidades de ações para partilhar, mas recebem novos ícones, arrumados de forma diferente e com novas dimensões.

Meta pode ter mais mudanças na interface desta app

Do que foi mostrado na versão de desenvolvimento do WhatsApp, fica claro que este novo desta área será útil para os utilizadores. Ocupará menos espaço e torna-se mais simples de usar, em especial devido ao tamanho menor dos ícones de cada uma das funções. São menores e estão mais arrumados para simplificar o acesso aos utilizadores.

Esta alteração da Meta traz ainda a possibilidade de adicionar novas opções no futuro, por haver mais espaço útil neste menu. Segue também o que já tinha sido visto a ser desenvolvido para a versão iOS da app, o que mostra que em breve deverá ser apresentado para todos.

Esta poderá ser uma alteração que o WhatsApp e a Meta podem estar a preparar para uma mudança maior na interface destas apps. Não se conhecem mais novidades nesta área, mas em breve podem haver mais descobertas de mudanças. Resta esperar e ver o que está a ser preparado.