Apesar de todos os problemas que o TikTok tem para resolver, a rede social não para de procurar melhorar. A mais recente novidade vem para os utilizadores, que podem agora recomeçar do zero com as recomendações recebidas na área "Para Você".

O tantas vezes falado algoritmo do TikTok recolhe todas as escolhas dos utilizadores e tudo o que estes vêm. São muitos os parâmetros que este usa e que depois são convertidos nas propostas apresentadas aos utilizadores no seu feed.

Claro que nem sempre os conteúdos apresentados são do gosto dos utilizadores, fruto de vários fatores. Assim, estes ficam presos muitas vezes em círculos em que as publicações apresentadas não os satisfazem ou sequer são desejadas.

Para eliminar este problema, e remover muitos dos conteúdos mais tóxicos das contas dos utilizadores, o TikTok trouxe uma mudança para as suas apps. Estas passam a ter uma nova opção nas configurações, que faz uma limpeza a todas as recomendações da área "Para Você".

A nova opção está já a ser libertada para os utilizadores, que em breve a vão ter acessível nos seus dispositivos. Com uma simples alteração, a área "Para Você" às configurações iniciais, caso estes sintam que as recomendações que estão a ser apresentadas não são as mais relevantes.

Além disso, esta rede social trouxe também uma nova atualização para evitar que sejam feitas recomendações repetitivas nas contas. Esta medidas fazem parte dos esforços do TikTok para equilibrar os objetivos de permitir a criatividade com uma experiência agradável de visualização.

Esta é uma medida que o TikTok quer trazer para devolver o controlo a todos os que usam esta rede social. Será a forma mais simples e rápida de recomeçar do zero, não tendo de escolher e rejeitar cada uma das propostas que são feitas na área Para Você no feed dos utilizadores.