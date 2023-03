O Galaxy S23 Ultra veio mostrar ao mercado que a Samsung ainda tem uma palavra a dizer no campo dos smartphones de topo. Desde que foi lançado que as comparações com o iPhone 14 Pro Max são constantes e as provas colocam estes dois ao mesmo nível. A DxOMark veio agora provar isso, novamente.

Samsung Galaxy S23 Ultra distinguido pela DxOMark

São várias as situações em que o Samsung Galaxy S23 Ultra tem sido equiparado ao iPhone 14 Pro Max. Muitos dos testes são realizados em situações reais e que procuram comparar as prestações em cenários que são próximos do dia a dia.

Outra linha de testes, mais exaustivos e mais apurados, são realizados por entidades como a DxOMark, que avaliam todas as prestações de forma mais exaustiva. Estes últimos conseguem ser mais eficientes, ainda que não tenham presente a vertente de utilização em cenários reais.

Ora foi precisamente a DxOMark que veio revelar agora a posição do Galaxy S23 Ultra na sua lista de equipamentos. Recentemente tinha avaliado a bateria deste smartphone, mostrando que está numa posição única face à concorrência e ao desempenho desta.

Here is something we don't see every day at #DXOMARK: a device that has earned FOUR gold labels! The @Samsung #S23Ultra #Snapdragon's performance has achieved gold labels in Audio, Battery, Camera and Display!



Discover more about our label program: https://t.co/Y3SrAqCInE pic.twitter.com/rrUJPnAwt6 — DXOMARK (@DXOMARK) March 16, 2023

4 selos de ouro ao nível do iPhone 14 Pro Max

Ao atribuir 4 selos de ouro, o Galaxy S23 Ultra atingiu um patamar único e acessível a poucos smartphones. Veio mostrar novamente que está ao nível do iPhone 14 Pro Max, que obteve o mesmo número de distinções de ouro desta entidade de avaliação.

Com áreas 4 de sucesso identificadas - ecrã, câmara, áudio e bateria - este está equiparado ao iPhone 14 Pro Max. Ainda assim, existe uma diferença entre os 2, com o smartphone da Apple a ter uma distinção em selfie a não ter esse resultado no campo da bateria.

Para a DxOMark, a distinção ouro é traz a "melhor experiência da classe" para qualquer smartphone "adaptado aos utilizadores mais exigentes". Só é atribuída a "produtos qualificados que trazem a melhor experiência da categoria, sem comprometer a qualidade". Assim, e mais uma vez, fica provado que o Samsung Galaxy S23 Ultra está ao nível do iPhone 14 Pro Max.