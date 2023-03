As barragens armazenam água que é utilizada especialmente para consumo do ser humano e regadio. Permitirem também a produção de energia com a qual se abastece a rede elétrica. Segundo informações, a China está a construir barragem a 5 mil metros de altitude.

Barragem na China terá uma capacidade total instalada de 2,2 milhões de quilowatts

É difícil de imaginar, mas vai mesmo acontecer. A China tem em curso a construção de uma barragem a 5 mil metros de altitude.. Para ser ter uma perspetiva, o pico do Monte Kilimanjaro na Tanzânia fica a 5.895 metros (19.341 pés) acima do nível do mar.

A operadora da Maerdang, China Energy, refere que esta barragem terá uma capacidade total instalada de 2,2 milhões de quilowatts, e espera-se gerar uma média de mais de 7,3 mil milhões de quilowatts-hora de eletricidade por ano quando estiver em funcionamento. É a primeira instalação renovável integrada da empresa a incluir energia hidrelétrica ( é aquela que é gerada ao transformar a força da água em energia elétrica), solar e armazenamento de energia.

A China Energy diz que a Maerdang "cortará" 2,56 milhões de toneladas métricas de consumo equivalente a carvão padrão e 8,16 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono.

A China é líder mundial em energia renovável, mas também é o maior país na mineração e consumo de carvão do mundo. A produção de carvão aumentou 5,8% nos primeiros dois meses de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior. A Reuters refere que “Um aumento acentuado nos preços globais do carvão e a interrupção das cadeias de fornecimento de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia levaram Pequim a priorizar cada vez mais a segurança energética”.