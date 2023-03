Educadores dos EUA processam o TikTok, YouTube e Snapchat por prejudicarem os jovens

Já muita tinta se gastou a escrever sobre os riscos e perigos das redes sociais, mas ainda assim vemos pouca ação em relação a este tema. No entanto, recentemente um grupo de profissionais da área da educação nos Estados Unidos processaram o TikTok, YouTube e Snapchat por considerarem que estas plataformas estão a prejudicar os jovens.

TikTok, YouTube e Snapchar processados por educadores nos EUA

De acordo com as informações, um grupo de profissionais de educação dos EUA abriu um processo contra o TikTok, YouTube e Snapchat alegando que estas plataformas estão construídas para serem viciantes e oferecerem um conteúdos prejudicial para os jovens. Com esta iniciativa, o grupo pretende que o processo judicial possa ajudar a mudar a conduta das redes sociais no que respeita aos mais novos.

A ação foi submetida por vários diretores de escolas e pelo Comité de educação do Condado de San Mateo, na Califórnia, e está descrita num documento com 107 páginas que deu entrada no dia 13 de março deste ano. Os advogados nomeados para o processo destacam que estes serviços podem ter um impacto negativo na saúde mental e sublinham ainda o sistema agressivo de monetização das tres apps.

O processo acusa o TikTok, YouTube e Snapchat de implementarem algoritmos de manipulação para que, de forma intencional, consigam prender a atenção das crianças e dos adolescentes. É ainda descrito que as três plataformas sociais contribuíram para vários problemas de saúde mental sofridos atualmente pelos jovens.

Karin Swope, uma das advogadas no caso da empresa Cotchett, Pitre and McCarthy LLP, disse que:

Para os jovens visados pelas empresas de redes sociais e para os adultos encarregados pelos seus cuidados, os resultados têm sido desastrosos. O uso excessivo das plataformas das empresas YouTube, TikTok e Snap por crianças tornou-se omnipresente. E, agora, há mais crianças a sofrer de problemas de saúde mental do que nunca. O suicídio é agora a segunda principal causa de morte nos jovens.

O processo sublinha ainda que as escolas de San Mateo sofreram também as consequências desta utilização. Exemplo disso foi o desafio "Devious Lick", que surgiu em 2021, onde os utilizadores tinham como 'missão' vandalizar escolas. Como consequência, nesse mesmo ano o TikTok removeu da sua plataforma toda a menção a esse desafio. No entanto muitos estragos já haviam sido feito.

Nancy McGee, da direção de uma das escolas, disse que "todos os dias as escolas estão a lidar com as consequências, como alunos distraídos, aumento das ausências, mais crianças diagnosticadas com PHDA e casos de cyberbullying".

A ação pretende que as três empresas sejam presentes a tribunal, pede uma compensação financeira e que a conduta do TikTok, YouTube e Snapchat seja definida como perturbadoras da ordem pública pela Lei da Califórnia.