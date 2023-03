O Oukitel WP21 Ultra será lançado a 20 de março e tem como principal trunfo no segmento dos rugged phones a inclusão de uma câmara térmica, com utilidade em vários cenários onde é necessária uma atuação rápida, seja em trabalho seja em aventuras.

O Oukitel WP21 Ultra integra uma câmara térmica com resolução da imagem térmica de 256 x 192 píxeis e frame rate de 25 Hz, ajustando-se perfeitamente cenários como deteção de temperaturas durante o cozimento, manutenção de equipamentos industriais e assim por diante. O modo profissional permite ainda definir parâmetros mais avançados, como selecionar o modo de escala de temperatura ou ativar a deteção de temperatura local. Além disso, possui várias paletas de cores para mantê-lo visualmente atraente.

Sobre a câmara térmica, a Oukitel refere que esta é uma tecnologia que possui uma ampla gama de aplicações, incluindo procura de vida, visão noturna, deteção de temperatura, aplicações médicas, entre outros cenários. Neste smartphone é capaz de avaliar temperaturas que vão desde os -10 ºC aos 550 ºC.

O SoC é um MediaTek Helio G99 e tem 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, sendo o sistema operativo o Android 12. O ecrã é de 6,78" e tem 120Hz de taxa de atualização.

A câmara principal é de 64 MP e existe uma outra câmara traseira de 20 MP com visão noturna, um sensor já usual nestes smartphones. A câmara frontal é de 20 MP. Com PDAF, a câmara principal com sensor Sony IMX582 pode focar rapidamente objetos em movimento, tornando-a perfeita para entusiastas de desporto ao ar livre.

A autonomia é um fator importante nestes smartphone robustos e, por isso, a bateria tende a ter grande capacidade. Neste caso, apresenta-se com 9800 mAh e carrega a 66W o que permite carregar 50% em apenas 25 minutos, segundo indicação da marca.

Além da grande capacidade e velocidade de carregamento, o smartphone pode funcionar de powerbank para outros dispositivos, já que tem carregamento reverso.

Sendo um rugged phone, apresenta uma construção robusta, que combina o metal com o plástico, e que passou nos testes para as certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Adicionalmente, destaca-se o sistema de navegação integrado, NFC, suporte para dois cartões nanoSIM, cartão de memória, Bluetooth 5.0 e OTG.

O novo rugged phone WP21 Ultra será lançado no próximo dia 20 por um preço especial de lançamento estimado em 331€ + IVA, disponível nas primeiras 24 horas após o lançamento.

Oukitel WP21 Ultra