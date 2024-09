E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos dos novos monitores gaming Sony INZONE, a nova série de smartphones Xiaomi 14T e outras novidades da marca, diversos avanços na ciência, e muito mais.

Uma equipa de cientistas apresentou um novo mapa gravitacional de Marte, mostrando a presença de estruturas densas e de grande escala sob o oceano há muito desaparecido do planeta vermelho.

Os microplásticos já foram detetados nos nossos pulmões e sangue, em rochas antigas, e em água engarrafada. Um novo estudo sugere, agora, que podem estar a infiltrar-se no cérebro.

A Sony acaba de expandir a sua gama INZONE com dois novos monitores de gaming de alta performance: o INZONE M10S, um modelo OLED de 27 polegadas, e o INZONE M9 II, uma versão atualizada do seu monitor 4K.

Ainda que uns dias na natureza possam servir de escape, muitos são os que levam consigo dispositivos, como o smartphone. Assim sendo, esta turbina eólica portátil promete carregar um telefone em menos de 20 minutos.

A ENGWE, líder no mercado de bicicletas elétricas com pneus largos, apresenta o seu mais recente modelo de longa autonomia – a E-bike de carga ENGWE LE20. Este novo modelo promete revolucionar o transporte diário com a sua autonomia impressionante, versatilidade inigualável e design ecológico.

O dirigível tripulado AS700 completou o seu primeiro voo interprovincial de longa distância na China, percorrendo quase 1.000 km, concebido para transportar até 10 pessoas. O medo deixado pelo Zepelim já faz parte do passado. Os chineses querem um transporte barato e sustentável para o futuro.

Valles Marineris é o Grand Canyon de Marte. É o maior sistema de desfiladeiros do sistema solar, 10 vezes mais comprido, 20 vezes mais largo e cinco vezes mais profundo do que o Grand Canyon, nos EUA. Foi proposto um enxame de drones robóticos para conduzir, caminhar e voar à volta do desfiladeiro. Estes robôs poderão explorar as grutas marcianas e procurar vestígios de água. No entanto, a aventura poderá ser ainda maior!

A Xiaomi acaba de apresentar a sua mais recente inovação no campo dos smartphones: a Série 14T. Com foco na excelência fotográfica, especialmente em cenários de baixa luminosidade, e na integração de funcionalidades avançadas de inteligência artificial, os novos Xiaomi 14T e 14T Pro prometem uma experiência móvel premium.

A XPENG estreia-se em Portugal com uma gama 100% elétrica e focada na mobilidade inteligente, com o XPENG G6 - um SUV Coupé, o XPENG G9 - um SUV familiar e o XPENG P7, um sedan desportivo.

Uma equipa de investigadores do Mount Sinai Health System, em Nova Iorque, e do City of Hope, em Los Angeles, fez progressos notáveis no desenvolvimento de um novo tratamento para a diabetes. O seu trabalho centra-se na regeneração das células beta produtoras de insulina, o que poderá ter um impacto significativo no controlo da diabetes.

A Meta anunciou, na sua conferência anual Connect, uma série de anúncios inovadores, demonstrando o seu empenho no avanço da realidade virtual e aumentada (RV e RA). O ponto alto do evento foram, sem dúvida, os óculos Orion AR. Apesar de se encontrarem em fase de protótipo, representam a ambiciosa incursão da Meta na tecnologia de RA vestível.

Estas imagens deslumbrantes tiradas pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA permitem-nos perceber a imensidão de Universo que ainda não fazemos ideia o que lá possa existir. Sabemos, em muitos casos, que são imagens lindíssimas... e misteriosas.

Apesar de muito comum, a calvície impacta a auto-estima masculina e representa uma insegurança para muitos homens. Agora, cientistas descobriram um açúcar que pode curá-la.

O asteroide 2024 PT5 é uma pequena rocha, terá entre oito e 18 metros de comprimento, e fará companhia à Terra entre os dias 29 de setembro e 25 de novembro de 2024.