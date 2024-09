BYD faz recall de quase 100 mil carros elétricos por risco de incêndio! A solução é rápida

As questões associadas aos incêndios nos carros elétricos deixam muitos condutores e utilizadores destes veículos preocupados. Não parece existir um padrão identificado, mas os casos têm acontecido de forma recorrente. A mais recente ação vem da BYD, que fará o recall de quase 100 carros elétricos por risco de incêndio.

A estrela em ascensão dos veículos elétricos tomou uma decisão que preocupa profundamente os seus utilizadores. A BYD está a recolher cerca de 100 mil veículos dos modelos Dolphin e Yuan Plus. O motivo da recolha é um defeito de fabrico detetado na unidade de controlo do sistema de direção assistida elétrica destes veículos.

Como referido, os modelos afetados estão o BYD Dolphin e o BYD Yuan Plus. Este último é comercializado na Europa sob o nome de BYD Atto 3. Esta informação foi divulgada pela Administração Estatal de Regulação de Mercado da China.

A falha pode causar o sobreaquecimento de um condensador no controlador com o passar do tempo. Isto representa um potencial risco de incêndio. Felizmente, nenhum incidente grave foi relatado até agora, mas a BYD agiu com cautela e anunciou que está a tomar medidas para resolver este problema.

O recall abrange os veículos fabricados entre fevereiro e dezembro de 2023. Como parte do processo, que não terá nenhum custo para os proprietários dos veículos, os serviços autorizados da BYD irão adicionar almofadas de isolamento aos veículos recolhidos. Desta forma, a pressão no condensador será reduzida e o risco de sobreaquecimento será totalmente eliminado.

Embora a BYD esteja a crescer rapidamente no mercado dos veículos elétricos, demonstrou mais uma vez a importância que atribui à segurança do cliente. Considerando a importância das questões de segurança, especialmente nos veículos elétricos, a decisão da BYD é considerada apropriada.

Estes recalls são importantes para as marcas cumprirem as suas responsabilidades para com os seus clientes. Pode também ser uma fonte de confiança para os utilizadores. Ainda que este caso esteja circunscrito e não esteja associado ao facto de os carros serem elétricos, fica patente a rapidez com que o problema está a ser resolvido pela BYD.