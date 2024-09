Novo estudo deteta microplásticos em tecido cerebral humano

Os microplásticos já foram detetados nos nossos pulmões e sangue, em rochas antigas, e em água engarrafada. Um novo estudo sugere, agora, que podem estar a infiltrar-se no cérebro.

Uma equipa internacional de cientistas analisou os bulbos olfativos, que são as massas de tecido cerebral que recebem a informação olfativa do nariz, em 15 seres humanos falecidos. Nessa análise, descobriu a presença de microplásticos em oito deles.

Os investigadores já tinham encontrado microplásticos em coágulos sanguíneos cerebrais, mas este é o primeiro estudo publicado a detetar o material no tecido cerebral real. Outro trabalho de investigação semelhante está agora a ser submetido a uma revisão pelos pares.

Embora os microplásticos tenham sido detetados em vários tecidos humanos, a sua presença no cérebro humano não foi documentada, o que levanta questões importantes sobre os potenciais efeitos neurotóxicos e os mecanismos pelos quais os microplásticos podem atingir os tecidos cerebrais.

Escreveram os investigadores no artigo publicado, segundo o Science Alert.

Impacto dos microplásticos no cérebro humano são desconhecidos

Os investigadores observam que as partículas e as fibras foram as formas mais comuns e que o polipropileno foi o polímero mais comum: este é um dos plásticos mais utilizados, encontrado em tudo, desde embalagens a peças de automóveis e dispositivos médicos.

Os tamanhos das partículas variavam entre 5,5 micrómetros e 26,4 micrómetros, ou seja, não mais de um quarto da largura de um cabelo humano médio.

Investigações anteriores descobriram que as partículas da poluição atmosférica percorrem a via olfativa. Este último estudo sugere que os microplásticos podem estar a utilizar a mesma via para chegar ao cérebro, através de pequenos orifícios na placa cribriforme (logo abaixo do bulbo olfativo).

A identificação de microplásticos no nariz e agora no bulbo olfativo, juntamente com as vias anatómicas vulneráveis, reforça a noção de que a via olfativa é um importante local de entrada de partículas exógenas no cérebro.

Segundo os especialistas, a ligação entre a poluição atmosférica e os problemas cognitivos já foi cimentada. Se os microplásticos estiverem a entrar nas nossas passagens nasais, é provável que a situação piore.

Algumas doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, parecem ter uma ligação com anomalias nasais como sintomas iniciais.

Apesar destes riscos e impactos na saúde, a produção de plástico duplicou nos últimos 20 anos, levantando preocupações sobre o futuro da saúde humana.

