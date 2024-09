ENGWE LE20 é a nova E-bike de carga com autonomia de 350 km e carregamento rápido

A ENGWE, líder no mercado de bicicletas elétricas com pneus largos, apresenta o seu mais recente modelo de longa autonomia – a E-bike de carga ENGWE LE20. Este novo modelo promete revolucionar o transporte diário com a sua autonomia impressionante, versatilidade inigualável e design ecológico.

Disponível em pré-venda na Europa a partir de 8 de outubro, a LE20 será lançada com um preço promocional especial, a partir de 1699€ na versão europeia. Os primeiros a registar-se durante o período promocional podem poupar até 150€ e habilitar-se a ganhar uma nova e-bike LE20 gratuitamente.

"A missão da ENGWE é proporcionar uma nova forma de realizar pequenas deslocações," afirma Baron, Diretor de Produto da ENGWE. "A LE20, a e-bike de carga com maior autonomia do mercado, foi projetada para tornar as deslocações diárias mais fáceis, eliminando os problemas com o trânsito, as taxas de estacionamento e os custos com combustível."

Autonomia de 350 km com tecnologia de carregamento rápido

A grande vantagem da E-bike LE20 está na sua impressionante autonomia. Perfeita para percursos longos ou várias deslocações no mesmo dia, a versão com uma única bateria (na versão europeia) alcança até 180 km de alcance, enquanto a versão com bateria dupla atinge os 350 km. Graças à tecnologia de carregamento rápido de 8A, ambas as baterias podem ser totalmente recarregadas em apenas 2 a 3 horas, garantindo que estará sempre preparado para a próxima viagem.

Adaptável a qualquer estilo de vida

A ENGWE LE20 destaca-se pela sua flexibilidade e vasta gama de acessórios, tornando-a ideal para uma grande variedade de utilizações. Com uma capacidade de carga até 200 kg, pode ser equipada com cestos dianteiros e traseiros, assentos para crianças, entre muitos outros acessórios. Seja para ir às compras, levar as crianças às atividades ou transportar equipamentos, esta e-bike está preparada para todas as tarefas.

Potência e conforto combinados

A LE20 é movida por um motor central com 100Nm de binário (na versão da UE), garantindo um desempenho suave e fiável. Equipada com travões de disco hidráulicos de 180 mm, suspensão dianteira e luzes traseiras com indicadores de direção, a LE20 oferece uma condução confortável e segura, seja em ruas movimentadas da cidade ou em terrenos mais acidentados.

A E-bike de carga ENGWE LE20 é a solução ideal para quem procura uma alternativa eficiente e ecológica para o transporte diário, oferecendo potência, autonomia e flexibilidade num único pacote.

ENGWE LE20

Várias promoções a decorrer, aproveite!

A ENGWE associa-se ao "Car-Free day" e lança uma promoção em vários modelos, a decorrer até 30 de setembro:

ENGWE P275 Pro : 1449€ com o código ENGWEV150OFF (750€ de desconto)

: 1449€ com o código ENGWEV150OFF (750€ de desconto) ENGWE P275 St : 1349€ com o código ENGWEV100OFF (550€ de desconto)

: 1349€ com o código ENGWEV100OFF (550€ de desconto) ENGWE P20 : 899€ com o código ENGWEV100OFF (450€ de desconto)

: 899€ com o código ENGWEV100OFF (450€ de desconto) ENGWE P20 Ace : 949€ com o código ENGWEV100OFF (450€ de desconto)

: 949€ com o código ENGWEV100OFF (450€ de desconto) ENGWE X26 : 1749€ com o código ENGWEV150OFF (550€ de desconto)

: 1749€ com o código ENGWEV150OFF (550€ de desconto) ENGWE X20: 1649€ com o código ENGWEV150OFF (450€ de desconto)

Promo "Car-Free day"