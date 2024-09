O subsolo desta cidade mineira está a arder há mais de 60 anos…

Ainda que tenha outrora sido uma cidade movimentada, esta cidade mineira tornou-se quase fantasma, após o início de um incêndio ativo há mais de 60 anos.

Centralia, na Pensilvânia, era uma próspera cidade mineira. Durante mais de um século, prosperou nesta indústria, pela abundância de depósitos de carvão que existiam abaixo da sua superfície.

No entanto, em maio de 1962, isso mudou. Embora não seja totalmente claro o que o iniciou, os resultados do incêndio que deflagrou, na altura, são conhecidos: o fogo espalhou-se pelos túneis de mineração que existem sob a cidade.

Com as fissuras que o incêndio provocou no solo, provocando fumo e libertação de gases, a maioria dos habitantes foi obrigada a abandonar o local.

Sessenta e dois anos depois, esse incêndio que transformou Centralia numa cidade fantasma ainda arde.

Que cidade é esta cujo subsolo arde há 62 anos?

Originalmente, a cidade chamava-se Centreville, mas foi rebatizada em 1865, após os Correios dos Estados Unidos terem assinalado que já existia uma Centreville no condado de Schuylkill.

Tornou-se o lar de membros dos Molly Maguires, uma sociedade secreta irlandesa que desenvolvia várias atividades, como a organização de mineiros em sindicatos, em partes do Leste dos Estados Unidos.

Na década de 1890, a cidade albergava mais de 2700 pessoas que, de uma forma ou de outra, dependiam da mina. Mesmo depois de a Great Depression (1929–1939), o pior e o mais longo período de recessão económica do sistema capitalista do século XX, ter atingido e forçado o encerramento de várias minas, a cidade não parou.

Mesmo quando era próspera, os incêndios não eram invulgares. Focada na atividade mineira, alguns incêndios deflagraram nas minas durante os séculos XIX e XX, cada um causando os seus próprios níveis de danos. No entanto, nenhum deles compete com o que aconteceu em 1962.

Apesar de não haver detalhes sobre como começou o incêndio, uma das crenças mais populares aponta que começou no aterro sanitário de Centralia, que era um dos poços de minas abandonados transformado em lixeira. Na altura, a Câmara Municipal queria aparentemente resolver o problema do lixo que atraía ratos e a provocava cheiros indesejáveis na cidade.

Em maio de 1962, a Câmara terá decidido limpar o aterro antes do festival do Memorial Day de Centralia e a solução terá passado por queimar tudo.

O fogo terá atingido as profundezas da mina e incendiado um veio de carvão que depois se propagou num incêndio muito maior. O fogo estendeu-se pela rede de túneis, acabando por encerrar toda a indústria mineira.

Depois disso, o Congresso dos Estados Unidos pagou aos habitantes para saírem de Centralia e, pouco depois, o código postal foi anulado. Restaram apenas sete residentes, que foram proibidos de passar as suas propriedades para outras pessoas ou de as vender.

O incêndio sob Centralia continua a lavrar ainda hoje e continuará, durante os anos que demorar a consumir todo o combustível.