A Tesla tem um truque genial para acabar com as filas nos Superchargers

Com o crescente número de veículos elétricos nas ruas, o problema da saturação dos postos de carregamento está a tornar-se cada vez mais comum. A Tesla acredita ter encontrado a solução criando filas virtuais nos seus Superchargers.

A Tesla criou mais um truque genial

Todo o condutor de veículos elétricos já passou por isto durante o êxodo das férias de verão: haverá um posto de carregamento livre na próxima paragem? Está sempre a verificar o retrovisor para garantir que nenhum outro carro elétrico está prestes a ultrapassá-lo. Mas, para sua surpresa, um outro veículo elétrico, mesmo à sua frente, assinalou a sua saída para a próxima zona de descanso.

Com bateria insuficiente para chegar à próxima área de descanso, também é necessário apanhar a rampa de saída... e encontrar uma estação de carregamento. Assim, torce para que o condutor à sua frente faça uma curva errada, na esperança de garantir um lugar. Infelizmente, ele tem um pressentimento e segue em direção à estação, tal como tu, onde liga o carro no último ponto de carregamento disponível. Depois precisa de esperar antes de poder recarregar o seu próprio carregador.

Se tudo correu bem nesse dia, este tipo de viagem rápida pode, por vezes, transformar-se numa discussão. Para evitar qualquer problema, a Tesla está a introduzir uma solução inovadora para acabar com possíveis conflitos. Trata-se de uma fila virtual. Quando um condutor chega perto de um Supercharger que está cheio, aparece uma notificação na aplicação da Tesla.

Acabar com as filas nos Superchargers

A aplicação utiliza serviços de geolocalização e o nível de carga da bateria para determinar a elegibilidade para entrar na fila virtual. Alguns utilizadores já receberam dois tipos de mensagens. A primeira indica que "mesmo com a aplicação fechada, a Tesla utiliza a sua localização para informar com precisão o tempo de espera nos Superchargers assim que chega".

A segunda mensagem, mais explícita em situações reais, acrescenta que "existe uma fila de carregamento. Tem a certeza de que pretende iniciar uma sessão de carregamento agora?". O principal objetivo da fila, portanto, não é fazer os motoristas esperar, mas sim desencorajá-los a carregar. Se a bateria apresentar um nível aceitável, será pedido ao utilizador que adie o carregamento para aliviar a sobrecarga do Supercharger.

Caso contrário, o utilizador é colocado numa fila virtual que indica quantos veículos estão à sua frente. A marca americana prefere suavizar a espera para uma maior transparência. A solução está, portanto, disponível, mas claramente não é infalível: veículos de outras marcas, que também podem ser conectados, permanecem invisíveis para a aplicação, reduzindo a sua eficácia.