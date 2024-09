Google Fotos atualiza a sua app com novas ferramentas de IA para editar vídeos

O Google Fotos anunciou uma atualização significativa das suas ferramentas de edição de vídeo, oferecendo aos utilizadores um maior controlo e introduzindo várias novas funcionalidades. Esta atualização traz um redesign completo do editor, com o objetivo de tornar a edição mais intuitiva, ao mesmo tempo que introduz novas opções baseadas em IA.

Edição mais precisa com novas funcionalidades

A atualização, detalhada no site de suporte oficial da Google, promete tornar a edição de vídeo mais suave e mais eficiente do que nunca. Uma das principais mudanças é a introdução de uma interface de utilizador renovada que substitui as antigas ferramentas de edição por um layout mais acessível.

Agora, quando os utilizadores premirem o botão "Editar", verão um carrossel de ferramentas de edição, cada uma delas claramente identificada e com ícones maiores para uma melhor visibilidade.

Uma das melhorias de destaque é a funcionalidade velocidade atualizada. Esta adição permite aos utilizadores manipular a velocidade de reprodução dos seus vídeos, quer abrandando a ação para um efeito dramático, quer acelerando os clips para realçar momentos importantes. A aplicação também introduz um método simplificado de correção de cor e estabilização com um simples toque.

A Google também aperfeiçoou a ferramenta de corte, resolvendo problemas anteriores com vídeos mais longos. Embora a versão anterior funcionasse bem com clipes curtos, a edição de vídeos mais longos podia ser um desafio.

Google Fotos traz melhorias baseadas em IA

Para além da revisão da interface, o Google Fotos integrou inteligência artificial (IA) no processo de edição. A aplicação oferece agora um conjunto de predefinições baseadas em IA concebidas para simplificar o aperfeiçoamento de vídeos. Ao selecionar uma destas predefinições, a IA pode ajustar automaticamente elementos como a iluminação, a velocidade ou o zoom, fazendo edições com base no conteúdo do vídeo.

Uma das funcionalidades de IA mais interessantes é o seguimento dinâmico, que mantém automaticamente focado um objeto em movimento. A IA pode reenquadrar as filmagens e ajustar a velocidade para obter resultados mais fluidos e de aspeto profissional.

Estas predefinições são diferentes dos filtros e proporcionam uma experiência de edição mais automatizada e inteligente, concebida para efetuar melhorias rápidas sem necessidade de conhecimentos técnicos.

Disponível para utilizadores de Android e iOS

Embora a interface do utilizador redesenhada seja lançada inicialmente para utilizadores de Android, a Google confirmou que as funcionalidades de edição de vídeo orientadas por IA serão lançados nas plataformas iOS e Android. A empresa iniciou um lançamento gradual, o que significa que pode levar algum tempo até que todos os utilizadores possam aceder a estas novas ferramentas.

No entanto, a Google não especificou se ou quando os utilizadores do iOS receberão o conjunto completo de funcionalidades. No geral, esta atualização significa o compromisso da Google em fornecer ferramentas de edição de vídeo mais potentes e fáceis de utilizar. O Google Fotos está a posicionar-se como uma plataforma mais capaz.

