Tribunal português confirma: usar GPS do carro para vigiar trabalhadores é ilegal
Um sistema de GPS instalado numa viatura de trabalho, que devia servir para gerir a frota, acabou por se tornar uma ferramenta de vigilância sobre uma vendedora. A estratégia vai custar quase 15 mil euros à empresa.
A Adega Moor, empresa do setor vinícola sediada em Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, foi condenada a pagar uma coima de 14.790 euros por utilizar o sistema de geolocalização da viatura de uma trabalhadora para controlar o seu desempenho profissional.
A decisão foi confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que rejeitou o recurso apresentado pela empresa e manteve a condenação por uso ilícito do sistema de GPS, num processo que teve origem numa fiscalização da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).
Inicialmente, a coima aplicada pela ACT era de 45.390 euros, referentes a duas contraordenações consideradas muito graves. No entanto, o Tribunal do Trabalho de Torres Vedras acabou por absolver a empresa da infração relacionada com um alegado caso de assédio laboral.
Segundo os factos dados como provados, a situação do GPS começou em dezembro de 2024, quando o gerente da empresa passou a exigir à vendedora relatórios diários com informação detalhada sobre as visitas a clientes.
Sempre que esses relatórios eram entregues, o gerente consultava o histórico de GPS da viatura atribuída à trabalhadora para confrontar os percursos reais com o que constava nos documentos.
Uma prática proibida por lei
O artigo 20.º do Código do Trabalho estabelece que o empregador não pode usar equipamento tecnológico de vigilância à distância, como o GPS, com o objetivo de controlar o desempenho profissional dos trabalhadores.
Este tipo de dispositivo até pode ser usado legitimamente numa empresa, por exemplo, para proteger pessoas e bens ou para gerir uma frota.
No entanto, nunca pode ser a estratégia usada para fiscalizar como, quando e onde um trabalhador anda a cumprir as suas funções.
Assim sendo, o tribunal considerou provado que a consulta ao GPS não foi um episódio isolado, mas sim uma prática recorrente, com a finalidade expressa de acompanhar a movimentação diária da funcionária e avaliar o seu trabalho.
Argumentos da empresa não convenceram o tribunal
No recurso, a Adega Moor tentou minimizar a situação, alegando que só tinha consultado o GPS de forma pontual, para esclarecer a localização de um cliente que a trabalhadora não tinha conseguido identificar.
A empresa defendeu ainda que estava apenas a exercer o seu poder de direção e que não agiu com dolo nem com consciência de estar a infringir a lei.
As desembargadoras não aceitaram esta versão, considerando que as provas apontavam para uma consulta regular e sistemática do histórico de GPS, com o objetivo de verificar se os relatórios da funcionária correspondiam à realidade, o que configura controlo de desempenho.
O tribunal lembrou também que o próprio contrato de trabalho da vendedora já previa que os equipamentos de vigilância só podiam ser usados para garantir a segurança de pessoas e bens, o que afastou de vez o argumento de que a empresa desconhecia a lei.
Neste cenário, segundo o tribunal, mesmo que a trabalhadora tivesse concordado em ser monitorizada através do GPS, isso não tornaria a prática legal.
De facto, a proibição prevista no Código do Trabalho protege direitos fundamentais, como a reserva da vida privada e a dignidade no contexto laboral, direitos que não podem ser afastados apenas porque uma das partes concorda.
Caso reforça que usar GPS para vigiar trabalhadores é ilegal
Este caso serve como um alerta importante para empresas que utilizam sistemas de geolocalização em viaturas de serviço.
A linha entre gestão de frota e vigilância ilegal de trabalhadores é mais estreita do que muitas vezes se pensa, pelo que usar o GPS para confirmar localizações pontuais ou gerir consumos de combustível é diferente de usá-lo para fiscalizar sistematicamente o dia a dia de um funcionário.
Só 15.000 (+/-)??? Que grande desconto. O tribunal foi amigo a absolver o assédio laboral.
Realmente a sociedade portuguesa ficou com o bichinho da PIDE. Não se conseguem conter.
O tribunal está correto.
Se houver erro, que está errado são as 3 entidades ACT, o ministério público e a trabalhadora que só fizeram a acusação de espionagem.
O tribunal apenas decide sobre os assuntos que lhe põem à frente, é como um árbitro, que quando faz o trabalho corretamente não marca golos, só apita quando um acontece.
Além disso assédio é muito resumidamente tornar a vida de uma pessoa num inferno, provavelmente a acusação a fazer, se houver será diferente.
Lá se vai uma jantarada.
Provavelmente terão de ajustar para baixo os aumentos de ordenados para reflectir este prejuízo.
Quem não deve não teme. Ponham GPS também nos políticos.