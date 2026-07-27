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Tribunal português confirma: usar GPS do carro para vigiar trabalhadores é ilegal

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Alfie says:
    27 de Julho de 2026 às 12:43

    Só 15.000 (+/-)??? Que grande desconto. O tribunal foi amigo a absolver o assédio laboral.
    Realmente a sociedade portuguesa ficou com o bichinho da PIDE. Não se conseguem conter.

    Responder
    • Kushinadaime says:
      27 de Julho de 2026 às 13:00

      O tribunal está correto.
      Se houver erro, que está errado são as 3 entidades ACT, o ministério público e a trabalhadora que só fizeram a acusação de espionagem.
      O tribunal apenas decide sobre os assuntos que lhe põem à frente, é como um árbitro, que quando faz o trabalho corretamente não marca golos, só apita quando um acontece.
      Além disso assédio é muito resumidamente tornar a vida de uma pessoa num inferno, provavelmente a acusação a fazer, se houver será diferente.

      Responder
  2. Joao Ptt says:
    27 de Julho de 2026 às 12:55

    Lá se vai uma jantarada.
    Provavelmente terão de ajustar para baixo os aumentos de ordenados para reflectir este prejuízo.

    Responder
  3. Analista says:
    27 de Julho de 2026 às 13:42

    Quem não deve não teme. Ponham GPS também nos políticos.

    Responder

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