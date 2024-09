Explorar o Grand Canyon de Marte com um enxame de drones robóticos

Valles Marineris é o Grand Canyon de Marte. É o maior sistema de desfiladeiros do sistema solar, 10 vezes mais comprido, 20 vezes mais largo e cinco vezes mais profundo do que o Grand Canyon, nos EUA. Foi proposto um enxame de drones robóticos para conduzir, caminhar e voar à volta do desfiladeiro. Estes robôs poderão explorar as grutas marcianas e procurar vestígios de água. No entanto, a aventura poderá ser ainda maior!

Explorar o Grand Canyon de Marte

O maior desfiladeiro do sistema solar encontra-se em Marte. Valles Marineris é o Grand Canyon de Marte e é muito maior do que o seu equivalente na Terra. As naves espaciais em órbita fotografaram-no com grande pormenor, mas ainda nenhuma missão o visitou no solo. Mas isso pode estar prestes a mudar.

A Agência Espacial Alemã no Centro Aeroespacial Alemão (DLR) em Bona, Alemanha, está a desenvolver um ambicioso conceito de missão chamado Valles Marineris Explorer, ou VaMEx. Trata-se de um enxame de drones robóticos que podem conduzir, andar e voar, disseram os investigadores em 10 de setembro de 2024. A missão exploraria o extenso desfiladeiro e as grutas nele existentes.

Curiosamente, a missão incluiria também uma câmara UAP, nome dado a Fenómenos Anómalos Não Identificados. Este termo substituiu, nos últimos anos, o acrónimo OVNI na linguagem dos governos de várias nações. Tem sido usado para descrever qualquer fenómeno invulgar observado na atmosfera da Terra ou nos oceanos. A câmara UAP seria estacionária. Observaria o céu de Marte continuamente. Estaria atenta a tudo o que fosse invulgar.

Um enxame robótico para explorar o Grand Canyon de Marte

O VaMEx consiste num complexo enxame de drones robóticos que se podem deslocar no solo e voar no ar. Os drones comunicariam entre si e com uma estação central na superfície.

Para além disso, os drones procurariam vestígios de água que pudessem ajudar a suportar a vida em nichos protegidos. De facto, naves espaciais em órbita fotografaram névoas de nevoeiro no desfiladeiro. A procura de água também inclui grutas no interior do desfiladeiro.

Se existe alguma vida em Marte atualmente - mesmo que seja apenas microbiana - o ambiente no interior das grutas seria um bom local para procurar. Poderiam ter vestígios suficientes de água e ofereceriam proteção contra a forte radiação solar que atinge a superfície de Marte. Além disso, é claro, as grutas são uma porta natural para explorar as formações geológicas por baixo da superfície. O que é que podemos encontrar?

Rede complexa de comunicações e drones

Existe um subprojecto do VaMEx chamado VaMEx3-MarsSymphony, ou apenas MarsSymphony. Está a desenvolver o complexo sistema de comunicações necessário para o enxame. Hakan Kayal, da Universidade de Würzburg, é o líder do projeto.

Demos ao nosso subprojecto o nome de “VaMEx3-MarsSymphony” porque o objetivo é fazer com que os elementos individuais do enxame de robôs toquem harmoniosamente como uma orquestra.

Disse Hakan Kayal.

O conceito de enxame inclui o gateway estacionário, ou centro de comando, para auxiliar as comunicações dos drones. Também facilitaria a comunicação entre si e com as naves espaciais em órbita e a Terra. Mas, por vezes, os drones não poderão comunicar diretamente com o portal.

Por exemplo, quando estão dentro de grutas. Para contornar esta situação, haverá também estações repetidoras no solo. Estas podem transmitir imagens gravadas e outros dados do drone na gruta para o portal.

Outro elemento do conceito de enxame são os corpos de autorrotação. Trata-se de pequenas “naves” que são simplesmente lançadas do ar e deslizam suavemente para o solo.

Parecem-se com sementes de ácer, com os seus corpos alongados. Também giram enquanto deslizam para baixo, com a ajuda de uma asa. E, tal como as sementes que se dispersam, podem ser distribuídas por uma vasta área. Recolhem dados à medida que caem na superfície marciana.

Câmara UAP para analisar o céu marciano

Há outro elemento único na missão VaMEx, algo que nunca foi feito antes. Os investigadores pretendem incluir uma câmara UAP, ou câmara celestial, no portal estacionário. UAP - Unidentified Anomalous Phenomena (Fenómenos Anómalos Não Identificados) - é o termo atualmente utilizado pelos governos e pelas forças armadas para designar aquilo a que antigamente se chamava OVNI.

Trata-se de avistamentos de objetos invulgares ou outros fenómenos na atmosfera terrestre (incluindo agora também o oceano ou o espaço).

No caso do VaMEx, a câmara UAP observaria continuamente o céu marciano. Esta seria a sua única função. Embora não procurasse especificamente naves alienígenas, monitorizaria nuvens, meteoros, relâmpagos ou quaisquer outros fenómenos invulgares ou de curta duração.

Nenhuma outra missão de lander ou rover fez isso antes. Por coincidência, já se captaram imagens do céu marciano e até das luas Fobos e Deimos, por exemplo. Mas o único objetivo desta câmara seria olhar para o céu.