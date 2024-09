Google promete resolver o maior defeito do Pixel Watch: a reparabilidade

O futuro do Pixel Watch pode trazer mudanças interessantes, abordando uma das suas desvantagens mais significativas: a falta de reparabilidade. De acordo com um relatório recente, a Google reconheceu esse problema e está a trabalhar ativamente numa solução, embora não tenham sido fornecidas datas.

Google explora formas de melhorar a reparação do seu smartwatch

Segundo a Wired, durante uma apresentação na Climate Week NYC, Nicole Azores, representante da equipa de Assuntos Governamentais e Políticas Públicas da Google, revelou que a empresa está a explorar formas de melhorar a possibilidade de reparação do Pixel Watch.

Embora os comentários de Azores possam parecer vagos, a vontade da Google de considerar opções de reparação para o Pixel Watch é digna de nota. Até à data, nenhuma das três gerações do Pixel Watch oferece vias oficiais de reparação.

Se, por exemplo, o ecrã do smartwatch estiver danificado, os utilizadores não têm atualmente nenhuma forma autorizada de o substituir. Em vez disso, a solução da Google é processar os pedidos de garantia através do apoio ao cliente do Pixel, e os utilizadores recebem um dispositivo de substituição.

Esta falta de reparabilidade tem sido alvo de críticas significativas, especialmente à medida que a conversa global em torno do "direito à reparação" ganha força. Os utilizadores estão cada vez mais conscientes da sustentabilidade e da sua capacidade de reparar os seus dispositivos, um tópico que já entrou nas discussões políticas nos EUA e na Europa.

É importante notar que a Google fornece peças e guias de reparação para outros dispositivos da sua gama, como os smartphones.

Quando é que podemos esperar um Pixel Watch reparável?

Até ao momento, a Google não se comprometeu com um calendário específico para a introdução de Pixel Watches reparáveis. Ainda não é claro se esta iniciativa começará com o modelo de quarta geração, previsto para o próximo ano, ou se os modelos existentes alguma vez suportarão opções oficiais de reparação de componentes como ecrãs ou baterias. Também existe a possibilidade de os modelos atuais nunca oferecerem estas capacidades.

No entanto, os comentários de Azores deixam claro que a possibilidade de reparação está agora no radar da Google:

Os relógios e os produtos portáteis ainda estão a dar os primeiros passos e estamos a pensar em como torná-los reparáveis. Estamos a pensar na possibilidade de reparação numa escala mais ampla, não apenas em telemóveis e tablets, e queremos ter a certeza de que todos os nossos produtos podem ser reparados no futuro. Penso que, sendo os relógios uma categoria tão nova, há alguns elementos de design que têm de ser considerados para os tornar reparáveis.

À medida que esta história se desenvolve, será interessante ver como a Google equilibra a inovação do design com considerações de durabilidade e reparação. Embora não existam opções de reparação oficiais, a iFixit publicou guias independentes para a substituição da bateria, do ecrã e do motor de vibração. No entanto, estes guias são difíceis de seguir e as peças para as reparações não estão prontamente disponíveis.

Com o aumento da procura de tecnologia reparável por parte dos consumidores, é evidente que os esforços da Google para resolver estas questões serão acompanhados de perto. Resta saber se este compromisso se estende às gerações atuais ou futuras do Pixel Watch.

