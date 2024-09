Os serviços de streaming têm estado a procurar acabar com a partilha de contas entre utilizadores. Esta é uma prática instituída e que muitos preferem a ter de pagar os planos completos. O Disney+ começa hoje a caça às contas partilhadas entre utilizadores, mas dá uma alternativa simples.

A Disney anunciou uma nova regra destinada a restringir a partilha de palavras-passe entre os seus subscritores de streaming. Com isto segue os planos inicialmente partilhados no mês passado numa teleconferência com os investidores.

A publicação feita agora explicou que a Disney+ recebe um recurso de partilha paga. Por mais 7 dólares por mês no Disney+ Basic ou 10 dólares por mês no Disney+ Premium, o titular de uma conta pode fornecer acesso ao seu plano a uma pessoa fora da sua família, chamada Membro Extra. O Paid Sharing está a ser lançado hoje nos EUA, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Europa e Ásia-Pacífico.

Com os próximos aumentos de preços, a opção de Membro Extra ainda é mais barata do que comprar um plano Disney+ em separado. Estes aumentos são esperados para breve e vão ser de 10 dólares por mês para o plano Básico e 16 dólares por mês para o Premium.

No entanto, a opção de partilha paga apresenta várias limitações importantes. Para começar, apenas é permitido um Membro Extra por conta. E se o plano fizer parte de um pacote Disney, não terá acesso à funcionalidade Membro Extra.

O mesmo se aplica a quaisquer subscritores cobrados pelos parceiros da Disney. Isso significa que os clientes do pacote estão sem sorte. A publicação diz que estas restrições aplicam-se “neste momento”, mas não dá nenhuma pista se a empresa considera uma mudança de política no futuro.

Na verdade, as soluções apresentadas parecem todas girar em torno da mesma opção. A criação de membros extra tem sido a solução para manter utilizadores nos serviços, mas associados a uma conta já existente, conseguindo assim acabar com a partilha de contas.