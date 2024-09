Como ativar ou desativar o Airdrop/NameDrop no seu Apple Watch

O NameDrop é um recurso introduzido pela Apple no watchOS 10 que permite aos utilizadores do Apple Watch partilhar informações de contacto facilmente com outros dispositivos Apple, como iPhones e outros Apple Watches. A funcionalidade tira proveito da tecnologia de aproximação do AirDrop para transferir informações, simplificando o processo de troca de contacto. Veja como ativar e desativar.

Por vezes, sem cartões de apresentação, mas pessoas precisam de partilhar o seu contacto. Claro, nada como dar de boca ou até "dar um toque" para quem precisa de receber o nosso número de telefone. Mas a Apple simplificou este pequeno ato importante nos dias de hoje.

Esta funcionalidade foi introduzida quer o iPhone, quer no smartwatch da Apple.

Como funciona o NameDrop no Apple Watch:

Aproximação dos Dispositivos: Para usar o NameDrop, basta aproximar o seu Apple Watch de um iPhone ou outro Apple Watch que esteja habilitado para o recurso. Seleção de Informações: O utilizador pode escolher quais informações de contacto deseja partilhar, seja seu número de telefone, e-mail, ou outros detalhes do seu perfil. Ligação Rápida: Assim que os dispositivos se aproximam, eles ligam-se automaticamente e permitem a troca das informações de contacto de forma rápida e segura.

É assim simples? Exato, nada mais simples.

A Apple já disponibiliza a funcionalidade AirDrop no seu relógio há algum tempo. A funcionalidade “NameDrop” é uma parte do Airdrop que permite partilhar facilmente informações de contacto entre dispositivos Apple.

A funcionalidade NameDrop mais recente funciona automaticamente, mas pode desativá-la se quiser a partir do seu iPhone. Para o fazer, abra a aplicação Definições no iPhone. Toque em Geral > AirDrop.

Aqui, desative a opção “Aproximar dispositivos” na secção INICIAR PARTILHA AO.

A mesma definição também existe no seu smartwatch Apple e pode ativá-la ou desativá-la independentemente no seu Apple Watch, vamos ver como se faz.

Como ativar a função NameDrop no Apple Watch

Abra a aplicação Definições no seu Apple Watch; Toque em Geral; Em seguida, toque em AirDrop; Ative ou desative a opção “Iniciar a partilha através da aproximação de dispositivos” neste ecrã.

Em imagens:

É importante notar que o recurso NameDrop só é suportado no iOS 17.1 ou posterior e watchOS 10.1.

Depois de ativar a funcionalidade no Apple Watch, é fácil utilizá-la para partilhar as suas informações de contacto com outras pessoas.

Para começar, abra a aplicação de contactos no Apple Watch e toque na sua fotografia no canto superior direito. Em seguida, toque em Partilhar e aproxime o relógio Apple do dispositivo da outra pessoa.

Continue a manter os dispositivos próximos um do outro até ver aparecer o ecrã Namedrop. Toque no seu contacto para iniciar a troca de informações de contacto com a outra pessoa.

Esperamos que tenha gostado desta pequena dica e que consiga tirar o máximo partido da funcionalidade NameDrop no seu Apple Watch. Informe-nos se tiver alguma dúvida ou comentário adicional.