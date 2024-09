Turbina eólica portátil carrega um smartphone em menos de 20 minutos

Ainda que uns dias na natureza possam servir de escape, muitos são os que levam consigo dispositivos, como o smartphone. Assim sendo, esta turbina eólica portátil promete carregar um telefone em menos de 20 minutos.

Nos festivais de verão com campismo, e não só, a corrida aos carregadores é real, com os festivaleiros a procurarem, com frequência, pontos de carga para os seus dispositivos. Além deste cenário, há outros que carecem de um carregador portátil, mas potente.

Esta turbina eólica portátil 3 em 1 foi concebida para "entusiastas do ar livre e para emergências". Dobra-se até ficar do tamanho de uma garrafa de água de um litro para ser transportada numa mochila entre utilizações e pesa cerca de 1,36 kg. De nome Shine 2.0, está protegida contra as intempéries, conforme a certificação IP54.

Esta é a segunda turbina portátil da empresa Aurea, tendo a primeira sido financiada com sucesso no Kickstarter há alguns anos. A empresa regressou à plataforma de crowdfunding para esta atualização, segundo o New Atlas.

Turbina eólica carrega dispositivos com energia renovável

A turbina portátil possui três pás de 23,6 polegadas (cerca de 60 cm) e pode ser adquirida com um acessório de montagem em torre. Vira-se automaticamente contra o vento e é capaz de gerar 50 watts de energia quando as suas pás apanham um vento de 45 km/h - o que é considerado suficiente para carregar um telemóvel em 17 minutos ou um computador portátil em menos de 2 horas.

Se o vento baixar para uma "brisa ligeira", as estimativas indicam que o mesmo computador portátil demora mais de 75 horas a recarregar.

Quer esteja a explorar sem rede ou a enfrentar uma falha de energia em casa, esta turbina fornece energia renovável para carregar rapidamente os seus dispositivos quando mais precisa deles.

Disse Rachel Carr, cofundadora da Aurea.

Os utilizadores podem monitorizar o desempenho do carregamento em tempo real através de uma aplicação móvel complementar, graças à conetividade Bluetooth integrada.

Além disso, a turbina possui uma bateria de iões de lítio de 12.000 mAh que pode ser utilizada como powerbank, se necessário. Suporta o carregamento rápido de 75 W de telemóveis, computadores portáteis, câmaras, drones, etc., através de uma porta USB-C.

Caso o utilizador queira usar a Shine 2.0 para carregar estações de energia como Jackery, EcoFlow e Bluetti, a Aurea tem adaptadores opcionais para tornar isso possível.