China testa com sucesso um dirigível tripulado. Será o futuro?

O dirigível tripulado AS700 completou o seu primeiro voo interprovincial de longa distância na China, percorrendo quase 1.000 km, concebido para transportar até 10 pessoas. O medo deixado pelo Zepelim já faz parte do passado. Os chineses querem um transporte barato e sustentável para o futuro.

O dirigível civil tripulado AS700, desenvolvido pela China, completou na quarta-feira o seu primeiro voo interprovincial de longa distância, informou a empresa que o desenvolveu, a Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Cobrindo quase 1.000 quilómetros, o AS700 estabeleceu um novo recorde de alcance e autonomia de voo para um dirigível tripulado de fabrico chinês, de acordo com a AVIC.

Desenvolvido pelo Instituto de Investigação de Veículos Especiais da AVIC, o AS700 é um dirigível de cápsula única concebido para transportar até 10 pessoas, incluindo o piloto. Tem um peso máximo de descolagem de 4.150 quilogramas, uma autonomia de voo de 700 quilómetros e pode permanecer no ar até 10 horas.

Tecnologia verde e amiga do ambiente

O AS700 destaca-se como um dirigível amigo do ambiente e com baixo teor de carbono, um fator crucial na transição para tecnologias mais sustentáveis. Para além de ser seguro e económico, o dirigível tem uma grande versatilidade para voos de curta distância, bem como para descolagens e aterragens verticais.

Estas caraterísticas tornam-no uma opção promissora na aviação, especialmente no contexto das crescentes preocupações ambientais e da procura de alternativas mais limpas no sector do transporte aéreo.

Itinerário e caraterísticas do voo

A viagem teve início num aeroporto em Jingmen, na província de Hubei, no centro da China. Durante a viagem, o dirigível atravessou a província vizinha de Hunan, fazendo duas paragens em aeroportos locais, antes de finalmente aterrar em segurança em Guilin, na Região Autónoma Zhuang de Guangxi.

O voo teve uma duração total de 12 horas e 44 minutos, atingindo altitudes que variaram entre 500 e 1.990 metros, com velocidades entre 60 e 80 quilómetros por hora.

Durante esta viagem, a equipa de desenvolvimento testou principalmente o desempenho do dirigível, a sua capacidade de voo de longa duração e a sua resistência a longas distâncias. Prevê-se que sejam efetuados testes adicionais, incluindo avaliações do conforto dos passageiros, para avaliar melhor a sua aptidão para operações comerciais.

Potencial comercial e aplicações sustentáveis

Espera-se que o AS700 entre em operação comercial no final deste ano, abrindo possibilidades numa série de domínios. Entre as aplicações mais proeminentes encontra-se o turismo a baixa altitude, um sector em crescimento devido à procura crescente de experiências sustentáveis que minimizem a pegada de carbono. O dirigível também tem um potencial considerável para o transporte de curta distância, cartografia aérea e missões de salvamento de emergência.

Para o turismo, a sua capacidade de operar a baixas altitudes e a sua propulsão de baixo impacto ambiental tornam-no ideal para sobrevoar áreas de valor ecológico e paisagístico, minimizando a perturbação do ambiente. Além disso, em situações de emergência, tais como catástrofes naturais, o AS700 poderá desempenhar um papel crucial na entrega de abastecimentos ou na evacuação de pessoas de locais de difícil acesso.

Estes desenvolvimentos representam um passo significativo para um futuro mais sustentável no sector da aviação. À medida que as tecnologias limpas e eficientes ganham terreno, a utilização de dirigíveis como o AS700 poderá ser uma solução viável para reduzir as emissões de carbono nas operações de transporte e logística.

Segundo reportam os meios de comunicação da China, as capacidades do AS700 para realizar voos de longa duração e sobre áreas de difícil acesso também o torna uma ferramenta valiosa para projetos de investigação científica e monitorização ambiental, como a observação da biodiversidade ou a medição da qualidade do ar em áreas remotas. Este facto sublinha a sua versatilidade não só para fins comerciais, mas também para contribuir para a conservação e gestão sustentável dos recursos naturais.

O AS700 não é apenas um avanço técnico para a China, mas está a emergir como uma alternativa de transporte que se enquadra nas tendências globais de sustentabilidade e redução do impacto ambiental, que são cada vez mais valorizadas pela comunidade internacional, particularmente no domínio da ecologia e da inovação em energias renováveis.