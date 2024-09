Sony eleva o nível dos monitores de gaming com os INZONE M10S OLED e INZONE M9 II

A Sony acaba de expandir a sua gama INZONE com dois novos monitores de gaming de alta performance: o INZONE M10S, um modelo OLED de 27 polegadas, e o INZONE M9 II, uma versão atualizada do seu monitor 4K.

INZONE M10S: OLED de última geração para eSports

Desenvolvido em parceria com a conceituada equipa Fnatic, o INZONE M10S chega para redefinir a experiência em jogos competitivos. O seu ecrã OLED QHD de 27 polegadas oferece uma impressionante taxa de atualização de 480Hz e um tempo de resposta ultrarrápido de 0,03ms, eliminando o motion blur e garantindo imagens nítidas mesmo nas cenas mais rápidas.

O monitor conta com um modo de jogo de 24,5 polegadas, perfeito para eSports, e novos modos FPS Pro que otimizam a visualização em jogos de tiros. Com cores vibrantes, pretos profundos e um brilho até 1300 nits, o INZONE M10S proporciona uma imersão total no mundo dos jogos.

Especificações: INZONE M10S

Ecrã OLED de 27 polegadas

Resolução QHD (2560 x 1440)

Taxa de atualização até 480 Hz

Tempo de resposta de 0,03ms

Brilho até 1300 nits

Suporte a DisplayHDR True Black 400

INZONE M9 II: 4K com ainda mais nitidez

O INZONE M9 II mantém a qualidade de imagem 4K HDR do seu antecessor, mas agora com a adição da tecnologia de varrimento de retroiluminação, que melhora ainda mais a nitidez de movimento.

Com uma taxa de atualização de 160Hz, brilho de 750 nits e um amplo gamut de cores, o INZONE M9 II é ideal para jogos imersivos e de alta fidelidade gráfica.

Especificações: INZONE M9 II

Ecrã IPS de 27 polegadas

Resolução 4K UHD (3840 x 2160)

Taxa de atualização de 160 Hz

Tempo de resposta de 1ms

Brilho até 750 nits

Suporte a DisplayHDR 600

Ambos os monitores estarão disponíveis a partir de outubro, com o INZONE M10S a custar 1.349 dólares / 1.199 libras e o INZONE M9 II a 999 dólares / 899 libras.

Com estas novidades, a Sony reforça o seu compromisso em oferecer equipamentos de alta qualidade para gamers de todos os níveis.