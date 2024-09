Vigor já esta disponível para PC

O jogo da Bohemia Interactive, Vigor (que tivemos o prazer de experimentar aqui), já se encontra disponível para PC. Venham saber mais...

O shooter free-to-play da Bohemia Interactive, Vigor, encontra-se finalmente a caminho dos PCs, depois de alguns anos apenas nas consolas. Chega agora ao PC, naquilo que representa o culminar de um compromisso já antigo com os jogadores.

Após um período em Acesso Antecipado, os jogadores podem agora mergulhar plenamente no mundo duro do pós-guerra de Vigor, onde a sobrevivência é fundamental, e cada decisão pode significar vida ou morte. Com o lançamento completo, todos os jogadores do Access Early recomeçarão a sua aventura do zero. No entanto, os jogadores que compraram o Vigor Reinforcement Pack irão reter todo o conteúdo do pacote.

Vigor já cativou mais de 20 milhões de jogadores na Xbox, PlayStation e Nintendo Switch desde o seu lançamento inicial. Passado numa Noruega destruída durante o início da década de 1990, o jogo convida os jogadores a explorar as perigosas e imperdoáveis Outlands. Tendo em conta que se trata de um looter-shooter multiplayer, Vigor oferece uma mistura única de encontros de alto risco e sobrevivência tática, tudo dentro de uma paisagem pós apocalíptica lindamente devastada.

Principais pontos de interesse de Vigor no PC:

Experimenta Encontros Bombásticos: Envolve-te em encontros intensos em que o teu objetivo principal é extrair recursos valiosos e construir o teu Shelter.

Arsenal e personalização diversificados: Escolhe entre mais de 60 armas e consumíveis diferentes para adaptares o teu loadout ao teu estilo de jogo preferido.

Compete por Loot Events e Airdrops: Participa em eventos especiais que oferecem recompensas mais elevadas e desafia as tuas capacidades de sobrevivência para recuperares o saque mais valioso nas Outlands.

Múltiplos modos de jogo: Quer prefiras a ação a solo em Shootout, um deathmatch de ritmo acelerado ou uma estratégia baseada em equipa em Elimination, Vigor tem algo para todos.

Construção de abrigos e atualizações: recolhe recursos de Enconters para construir e atualizar o teu abrigo, desbloqueando novas opções como criar armas avançadas, gerar Crowns e muito mais!

Para coincidir com o lançamento do PC, a Bohemia Interactive também lançou Vigor Chronicles: Genesis, a mais recente atualização da 20ª temporada. Esta nova temporada apresenta uma série de conteúdos emocionantes, incluindo o Chronicles: Genesis Battle Pass, que foi inspirado nos filmes cheios de ação da década de 1980. Os jogadores podem esperar uma experiência nostálgica com a nova e poderosa pistola Tyr M46, bem como uma grande renovação de armas e um novo mapa de Eikevjen em Encounters.