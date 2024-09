“Os óculos mais avançados que o mundo já viu”: Meta revela os Orion AR e outras novidades

A Meta anunciou, na sua conferência anual Connect, uma série de anúncios inovadores, demonstrando o seu empenho no avanço da realidade virtual e aumentada (RV e RA). O ponto alto do evento foram, sem dúvida, os óculos Orion AR. Apesar de se encontrarem em fase de protótipo, representam a ambiciosa incursão da Meta na tecnologia de RA vestível.

Óculos Orion AR

Assemelhando-se a uns óculos elegantes com uma armação ligeiramente maior, os Orion prometem sobrepor informação digital ao mundo físico, melhorando tarefas que vão desde a decoração de interiores à navegação em paisagens urbanas com orientação em tempo real.

A Meta afirmou que os Orion "poderão ser o dispositivo eletrónico de consumo mais desafiante produzido desde o smartphone".

Até agora, os dispositivos de RA têm sido auscultadores - como os Vision Pro da Apple - para albergar toda a tecnologia necessária para alimentar um dispositivo vestível capaz de projetar hologramas à frente dos olhos do utilizador.

Mas a Meta afirmou que os Orion eram o resultado de "invenções revolucionárias em praticamente todos os domínios da computação moderna" e estava "repleto de tecnologias inteiramente novas" em torno de ecrãs e chips, a fim de executar as mesmas experiências atualmente encontradas em auscultadores num par de óculos.

O dispositivo pode ser controlado através da voz, do movimento dos olhos e de gestos com as mãos.

A Meta afirmou que estava a abrir os testes de protótipos ao seu próprio pessoal e a "audiências externas selecionadas", para poder "aprender, repetir e desenvolver a nossa linha de produtos de óculos de realidade aumentada para o consumidor, que planeamos começar a enviar num futuro próximo".

Meta apresenta também os Quest 3S

Para além dos Orion, a Meta apresentou os Quest 3S, uma variante mais acessível dos seus populares óculos Quest VR. Concebido para reduzir a barreira à entrada na RV, os Quest 3S oferecem várias opções de armazenamento a preços competitivos.

Os avanços da Meta em IA também foram destacados, centrando-se na melhoria da experiência do utilizador e da acessibilidade nas suas plataformas.

As novas funcionalidades incluem capacidades melhoradas de assistente de voz para interações naturais, juntamente com chatbots de IA com vozes de celebridades como Judi Dench e John Cena, destinadas a personalizar as interações com os utilizadores.

Estes desenvolvimentos sublinham o compromisso da Meta em aperfeiçoar a usabilidade e a acessibilidade da tecnologia, abrindo caminho para um futuro em que a RV e a RA se integram perfeitamente nas rotinas diárias.

Embora subsistam desafios na adoção e no aperfeiçoamento tecnológico, os avanços da Meta estão a remodelar as possibilidades da computação imersiva.

Leia também: