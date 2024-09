Cientistas descobriram um açúcar que pode resolver a calvície masculina

Apesar de muito comum, a calvície impacta a auto-estima masculina e representa uma insegurança para muitos homens. Agora, cientistas descobriram um açúcar que pode curá-la.

Segundo Sheila MacNeil, professora catedrática de Engenharia de Tecidos na Universidade de Sheffield, "a calvície masculina é uma doença muito comum, que afeta homens em todo o mundo". De facto, homens em todo o mundo debatem-se com a frustrante realidade da queda de cabelo.

Apesar de altamente comum, neste momento, a Food and Drug Administration (FDA) só autoriza dois medicamentos para este mal. Mas isso pode mudar, caso a descoberta destes cientistas se consolide.

A nossa investigação sugere que a resposta ao tratamento da queda de cabelo pode ser tão simples como a utilização de um açúcar desoxirribose natural para aumentar o fornecimento de sangue aos folículos capilares e incentivar o crescimento do cabelo.

Cientistas da Universidade de Sheffield e da Universidade COMSATS do Paquistão descobriram um composto de açúcar que pode desempenhar um papel no restauro do cabelo. O estudo foi publicado na revista Frontiers in Pharmacology.

Açúcar pode curar a calvície?

Descobriram que um açúcar natural chamado 2-deoxi-D-ribose, ou 2dDR, pode estimular o crescimento do cabelo ao promover a formação de novos vasos sanguíneos. Este processo vital nutre os folículos capilares, ajudando-os a produzir novos cabelos.

A ribose e a desoxirribose são ambas classificadas como monossacáridos ou açúcares simples presentes nos organismos vivos. São componentes essenciais dos ácidos nucleicos, sendo a ribose encontrada no ARN e a desoxirribose no ADN.

Nos últimos oito anos, a equipa concentrou-se na utilização do açúcar 2dDR para estimular o crescimento de vasos sanguíneos para a reparação de feridas. Inesperadamente, notaram uma correlação entre a cicatrização de feridas e o aumento do crescimento do cabelo.

No sentido de investigar o efeito do açúcar na queda de cabelo, os cientistas desenvolveram um modelo de rato com "queda de cabelo provocada pela testosterona". O modelo animal imitava a causa padrão da calvície nos homens.

Os investigadores observaram que uma pequena quantidade deste açúcar natural favorecia o crescimento do cabelo, aumentando o fluxo sanguíneo para os folículos pilosos. Considera-se que a molécula de açúcar promove o crescimento de novos cabelos ao aumentar a síntese do "vascular endothelial growth factor" (VEGF).

Esta descoberta poderá levar à criação de uma potencial cura para a calvície masculina, conhecida como alopecia androgénica, uma doença que afeta até 50% dos homens em todo o mundo.

Resultados entregam esperança para a calvície, mas são preliminares

Os resultados indicam que o açúcar desoxirribose tem a mesma eficácia que o Minoxidil na estimulação do crescimento do cabelo, apresentando uma opção de tratamento natural promissora.

O Minoxidil, comercializado como Rogaine e Theroxidil, é um dos dois únicos tratamentos para a queda de cabelo aprovados pela FDA. Segundo o New Atlas, o medicamento é conhecido por induzir efeitos secundários como irritação e sensibilidade à luz.

Além disso, o medicamento é menos eficaz em indivíduos com mais de 40 anos e indivíduos com linhas de cabelo recuadas. E não é recomendado para pessoas que estejam a tomar medicamentos para a tensão arterial.

Por ser "natural, barato e estável", este açúcar pode ser administrado a partir de uma variedade de géis ou pensos.

Isto faz com que seja um candidato atrativo para continuar a explorar no tratamento da queda de cabelo nos homens.

Afirmou o professor Muhammed Yar do IRCBM, Universidade COMSATS do Paquistão, num comunicado de imprensa, dizendo que "os resultados são preliminares, mas muito promissores": "Isto poderia oferecer outra abordagem para tratar esta condição que pode afetar a autoestima e a confiança dos homens".

Apesar dos resultados promissores, é necessário conduzir mais investigações, de modo a levar este potencial tratamento não invasivo aos pacientes.