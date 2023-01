Questão: Considera que atualmente é bom investir em criptomoedas?

Se recuramos apenas alguns meses, podemos constatar que as notícias sobre o mundo das criptomoedas eram em maior quantidade, havendo informações significativas praticamente todos os dias. E também eram muito mais abonatórias do que o são agora. Nos tempos que correm, ainda existem várias notícias alusivas a este setor, embora a grande maioria envolva quedas na valorização, fraudes, esquemas criminosos, falências, ataques de hackers, entre outros.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se considera que atualmente é bom investir em criptomoedas. Participe!

Considera que atualmente é bom investir em criptomoedas?

Fazendo um resumo breve sobre aquilo que se passou no mundo das moedas digitais nos últimos seis meses do ano de 2022 que agora terminou, destacamos as seguintes notícias, por ordem cronológica, das mais antigas para as mais recentes:

Como vemos, a popularidade das moedas digitais tem vindo a sofrer algumas quedas, dadas as notícias menos positivas sobre este mercado e, sobretudo, que envolvem as empresas dedicadas e que investem nas criptomoedas. No entanto, ainda existem muitas pessoas a apostar neste setor e a conseguir ter sucesso.

Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se considera que atualmente é bom investir em criptomoedas? Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Considera que atualmente é bom investir em criptomoedas? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com