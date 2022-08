O tema da mineração de criptomoedas já não é uma novidade para grande parte dos internautas. Já muito se tem escrito sobre este assunto, especialmente sobre os sistemas, caseiros ou profissionais, que se dedicam a esta atividade.

E também não é novidade que a extração das moedas digitais acaba por ter um significativo consumo energético. Mas de acordo com os dados recentes, a mineração de Bitcoins consome mais energia do que a Bélgica e a Finlândia, e também outros países. E só um único computador consegue gastar mais de 1.000 watts durante este processo.

O imenso gasto energético da mineração de Bitcoins

Segundo uma recente pesquisa realizada pela Universidade de Cambridge, e revelada na semana passada, a mineração de Bitcoins em todo o mundo consome mais energia do que alguns países, como a Bélgica e a Finlândia.

Com base no CDECI, que é o índice que mede o consumo de eletricidade na mineração de criptomoedas, a extração de Bitcoins em todo o mundo consome por ano 91,9 terawatts de energia. Por sua vez, no mesmo período, a Bélgica consome 81,2 terawatts e a Finlândia tem um gasto energético de 79,3 terawatts, mas há outros países, como as Filipinas (90,9 terawatts). Portanto, e vistas assim as coisas, é como se a mineração da popular criptomoeda representasse um novo país.

Este gasto acontece porque realmente existe muita atividade nesta prática. Em todo o mundo, seja numa máquina em casa ou em grandes sistemas, a mineração de criptomoedas é vista como algo aliciante, sobretudo porque o valor das moedas como o Bitcoin é extremamente elevado (embora já não tanto como há uns meses).

Mas o lado “negro” da questão é mesmo o consumo excessivo de energia, uma vez que o processo requer que computadores, placas gráficas, ASICs e outros equipamentos passem muitas horas a fio e sem parar a tentar minerar as tão desejadas Bitcoins.

Uma outra pesquisa, divulgada desta vez pelo canal Digiconomist, revelou que para que a transferência de criptomoedas seja concluída com sucesso, os computadores precisam de utilizar cerca de 1.449 kWh de energia. Mas, claro está, este valor é conseguido sobretudo pelos grandes sistemas de mineração profissionais, e não pelo computador lá de casa. E, sem surpresa, quanto maior a potência, maior também será o gasto energético!

Outras pesquisas indicam que os computadores com três placas gráficas são capazes de consumir algo como 1.000 watts de energia quando estão a funcionar a todo o gás.