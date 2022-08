Apesar de todos o cenário menos positivo no mercado dos tablets, as marcas Android, como a Samsung, continuam a apostar neste segmento. As propostas continuam a surgir a um ritmo elevado e com novas formas e novos argumentos para os utilizadores.

Algo que se espera que seja uma novidade é a chegada dos ecrãs dobráveis aos tablets. Um novo rumor aponta para esta possibilidade por parte da Samsung, e traz até uma data possível para esta novidade. Falamos do início de 2023.

A Samsung tem sido pioneira no que toca aos smartphones dobráveis. Estes equipamentos e estes ecrãs têm sido uma aposta grande, sendo já uma das principais propostas da marca para os seus topo de gama, como se vê nas famílias Fold e Flip.

Essa aposta parece agora estar prestes a ser alargada para uma área onde a Samsung também quer apostar forte. Falamos dos tablets onde a linha Tab tem sido uma das principais propostas do mercado, quer em termos de hardware quer em termos de inovação.

Do que foi agora revelado, ainda que de forma ainda não oficial, a Samsung poderá em breve apresentar o seu primeiro tablet com ecrã dobrável. Este deverá seguir com a apresentação de uma nova dobradiça dedicada a estes equipamentos, que depois se tornará o novo padrão.

Ainda não existe a certeza de uma data para esta apresentação, mas este novo tablet deverá surgir muito em breve, ao mesmo tempo que a Samsung apresentar o seu novo tablet Tab S9. Assim, e como vem sendo hábito, esta apresentação deverá ocorrer no início de 2023.

Há já algum tempo que têm sido avançados planos da Samsung para a criação de um tablet em que seja usado o conceito de ecrã dobrável. Na verdade, este nunca viu a luz do dia, sendo limitado apenas a alguns conceitos que foram sendo mostrados nos últimos anos.

Depois do sucesso que são os smartphones dobráveis, parece lógico que a Samsung aposte agora neste conceito nos seus tablets. Este deverá um ecrã de dimensões maiores, que depois se converte num dispositivo muito mais transportável, de dimensões consideravelmente menores.