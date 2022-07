Celsius Network, o “banco” das criptomoedas, declarou falência

Tal como temos falado ao longo das últimas semanas, o mercado das criptomoedas não está a atravessar uma boa fase. Os altos valores que noticiávamos há vários meses, deram agora lugar a quedas significativas, o que tem também promovido diversas consequências.

Neste sentido, agora o Celsius Network, considerado como um "banco" de criptomoedas, pediu a declaração de falência nos Estados Unidos.

Celsius Network declara falência

De acordo com as mais recentes informações avançadas pela agência Reuters, o "banco" e credor de criptomoedas Celsius Network disse nesta quarta-feira (13) que fez um pedido para declarar falência em Nova Iorque, EUA. Esta é assim uma das consequências mais expressivas do estado atual das moedas digitais, impulsionada pela queda abrupta da valorização das mesmas.

A empresa Celsius Network, que se encontra sediada em Nova Kersey, oferece produtos com juros para clientes que depositam criptomoedas na plataforma, para depois emprestar os ativos digitais de forma a obter retorno. E há cerca de um mês, anunciou a suspensão de todos os seus levantamentos e transferências entre contas, como forma de "honrar, a longo prazo, as obrigações de levantamento".

Segundo os dados revelados, no processo judicial do Tribunal de Falências dos EUA, do Distrito Sul de Nova Iorque, a Celsius estimou ter ativos e passivos entre mil milhões e 10 mil milhões de dólares, contando com mais de 100.000 credores. Por sua vez é ainda referido que a empresa tem 167 milhões de dólares em caixa.

Alex Mashinsky, co-fundador e CEO da Celsius disse que "esta é a decisão certa para a nossa comunidade e para a nossa empresa".

"Bancos" de criptomoedas como a Celsius conseguiram crescer significativamente durante a pandemia da COVID-19, através de vários benefícios como, por exemplo, o fácil acesso a empréstimos de uma forma que raramente os bancos tradicionais fazem. Em suma, o "banco" emprestava tokens aos investidores, nomeadamente empresas, e lucravam com a diferença.

Mas a Celsius não é a única nesta posição pois recentemente também o credor Voyager Digital Ltd entrou com um pedido de falência após suspender os levantamentos e depósitos. O Vauld, de menores dimensões, suspendeu igualmente os levantamentos.