A Play Store tem mudado muito nos últimos meses. Além de uma nova imagem, as informações das aplicações apresentadas aos utilizadores estão mais acessíveis e a secção "Segurança dos dados" adiciona maior confiança no momento de escolher a app certa para instalar no smartphone.

Curiosamente, a informação valiosa que existia relacionada com as permissões que cada app exige desapareceu do local onde era habitual. Ainda assim há informação relacionada que ajuda o utilizador.

Google remove informação das "Permissões" das apps na Play Store

As páginas dedicadas a cada app da Play Store ganharam um novo layout e informação mais fácil de aceder e de entender. Estas mudanças incluem a nova secção de "Segurança dos dados", onde o programador é obrigado a fornecer informações sobre a forma como a sua app recolhe, partilha e processa os dados dos utilizadores.

Apesar desta informação, havia, na descrição da app a informação relativa às "Permissões", onde era possível ver a lista de permissões que o utilizador tinha que dar para que a app pudesse funcionar.

No entanto, esta secção, no meio das mudanças que aconteceram, acabou por desaparecer, o que, aparentemente, esta a gerar alguma controvérsia.

Onde passa a estar essa informação?

A informação das Permissões fica desassociada da página da aplicação e terá que ser, ao instalar, que irá perceber quais serão as permissões necessárias.

Ainda assim, o utilizador poderá ter mais informação sobre a forma como os seus dados poderão vir a ser usados. Na secção de Segurança dos dados de cada app poderá ver exatamente o que é que cada programador promete fazer com os dados a quem tem acesso no seu smartphone. São descritos quais os dados que podem ser recolhidos, bem como a sua finalidade.

Para muitos utilizadores, esta informação poderá ser mais fácil de interpretar e até mais útil do que propriamente ter acesso à lista de Permissões que, na maioria, servem para a simples funcionalidade da app. A Google, no entanto, não teceu nenhum comentário relativo à retirada desta informação na descrição das apps da sua Play Store.