Novo trailer revela algum do terror de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

A série The Dark Pictures Anthology, da Bandai Namco, que tivemos oportunidade de explorar aqui, com House of Ashes, prepara-se para lançar mais um jogo.

Esta série de jogos de horror, ao longo dos últimos tempo, já conquistou o seu espaço muito particular e regressa ainda este ano com um novo título, The Devil in Me.

The Dark Pictures Anthology, é uma série de horror desenvolvida pela Supermassive Games, com o selo de garantia de qualidade da Bandai Namco Entertainment e que tem apresentado ao longo dos últimos anos, um conjunto de jogos bastante interessantes.

É uma série composta por vários jogos que, apesar de não apresentarem ligações entre si, partilham o facto de apresentar histórias envolventes e pesadas, e que a equipa da Supermassive Games consegue fazer acompanhar de ambientes densos e quase claustrofóbicos, nos quais os jogadores são mergulhados.

Como referi, cada jogo apresenta a sua narrativa própria que, apresentado de uma forma quase cinemática, consegue proporcionar aos jogadores experiências tensas e dramáticas diferenciadas. Tratam-se de experiências interativas de terror/horror que, graças a uma dinâmica de situações onde os jogadores têm de tomar decisões rápidas e cujo impacto é determinante no decorrer da história, criam a sensação a quem joga, de que está a "escrever" a sua própria aventura.

The Devil in Me é o próximo jogo da série e apesar de ainda faltar um pouco para ser lançado (está previsto para o próximo Inverno) já começa a mexer e a criar fortes expetativas.

The Devil in Me

Recentemente a Bandai Namco e a Supermassive Games revelaram um trailer (ver acima) para The Devil in Me. É um pequeno teaser que nos permite desde já, ter uma pequena, mas perturbadora ideia do que está para vir.

A narrativa de The Devil in Me, apresenta-nos a equipa da modesta estação televisiva Lonnit Entertainment TV que de uma forma misteriosa recebe um telefonema urgente de um homem chamado Granthem Du'Met.

Esse telefonema traz consigo a promessa de uma visita guiada por uma recriação fiel do castelo de assassinato de H. H. Holmes, uma ideia que o fundador da Lonnit Entertainment, Charlie Lonnit, acredita que pode salvar o seu programa.

O nomeado para os Óscares, Jessie Buckley, é membro desta malfadada tripulação que visita este estranho local do hotel, um lugar que rapidamente se transforma numa armadilha mortal feita pelo seu anfitrião perturbado Granthem Du'Met. Observados, isolados e manipulados como ratos num labirinto, logo se torna claro que o check-out da tripulação está comprometido, e eles terão que fazer algumas escolhas impossíveis para que possam viver para se arrepender ou simplesmente não viver de todo!

Entretanto, foi também revelado que The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me já se encontra disponível para reservas na loja Oficial da Bandai Namco e em alguns retalhistas locais, nas edições Standard e Animatronic. Além do jogo, a Animatronic Collector's Edition inclui:

Uma estatueta de busto animatronic (11 cm),

Um cartão-postal e envelope exclusivos,

Um cartão de visita da Lonnit Entertainment,

Um mapa fiel da Ilha do Hotel.

Adicionalmente, um novo diorama de The Curator, e um vinil da banda sonora do jogo também está disponível para reserva.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me está previsto ser lançado este outono para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e Steam.