Ataque à BTC.com leva ao roubo de 3 milhões de dólares

Cada vez menos se ouve falar (bem) do mundo das criptomoedas, muito menos existem as polémicas notícias que há vários meses marcavam as manchetes das notícias tecnológicas.

No entanto, existem agora informações recentes que mostram que um recente ataque à pool de mineração BTC.com levou ao roubo de 3 milhões de dólares da empresa e dos seus clientes.

Roubo de 3 milhões de dólares na BTC.com

O mercado das criptomoedas está em clara queda e as constantes notícias negativas ñão abonam em nada a popularidade das moedas digitais, condicionando fortemente a confiança dos utilizadores e investidores.

De acordo com as últimas informações do mundo das criptomoedas, a pool de mineração da popular plataforma BTC.com foi alvo de um ataque do qual resultou o roubo de 3 milhões de dólares pertencentes não só à empresa como também aos seus clientes. Uma pool de mineração é, no fundo, um grupo de mineradores que operam em conjunto de modo a aumentar a sua capacidade de mineração e, consequentementem aumentar os seus resultados.

Os detalhes mostram que aquela que é a oitava maior pool de mineração, a BTC.com, foi hackeada, tendo sido afetada sobretudo a BIT Mining Limited (BITM), uma subsidiária chinesa da BTC.com. Segundo a BITM, o ataque resultou no roubo de "vários ativos digitais" e afetou os clientes da plataforma.

Ao todo, foram roubados 3 milhões de dólares, sendo que 2,3 milhões de dólares pertenciam aos fundos da empresa e os restantes 700.000 dólares eram detidos pelos clientes do BTC.com. O ataque aconteceu no dia 3 de dezembro de 2022, mas só agora foi tornado publico, sendo que as investigações tiveram início a 23 de dezembro.

Para já, as autoridades têm feito a recolha de dados e unido esforços no sentido de tentarem recuperar os ativos digitais que foram roubados. Além disso, é referido que, devido à coordenação com a empresa, foi possível proteger outros ativos digitais na plataforma. Para já, não há mais informações sobre o destino do valor roubado.