Mesmo com toda a tecnologia que tem desenvolvido, a Tesla tem mostrado problemas graves nos seus carros. Os acidentes repetem-se e cada vez mais graves, sempre com um padrão associado e que parece ser a causa principal, o Autopilot.

Este sistema de condução autónomo é muito usado para dar suporte aos utilizadores e por norma causa acidentes. Mais um aconteceu, com uma gravidade grande, levando à destruição do carro da Tesla, numa curva, onde virou no sentido contrário.

Acidente grave com Model X da Tesla

Os problemas com os carros da Tesla têm estado a acumular-se ao longo dos últimos meses. As autoridades estão já a investigar a maioria das situações, que acontecem de forma aleatória e que muitas vees têm consequências graves para os condutores e os seus carros.

Uma nova situação aconteceu há cerca de um mês e levou à destruição total de um Tesla Model X de 2018. O acidente aconteceu na área de Los Angeles e foi relatado por um condutor que testemunhou o acidente e apoiou as vítimas.

Do que foi publicado no Twitter, a situação aconteceu de forma aleatória e numa curva. O Model X que foi acidentado estava com o Autopilot ligado e durante ao fazer uma curva para a direita acabou por virar para a esquerda e ficar parado contra o separador central.

@elonmusk when your @telsa software fails, people get hurt. Like tonight on 405>90w when, per driver, ‘18 X on Autopilot veered hard left mid sweeping right exit. I cancelled mine ‘19X seconds earlier when it failed to navigate exit. Ohh. It’s beta… pic.twitter.com/40Ry6ME3Y6 — Josh Kaplan (@jkaplb) November 21, 2022

Autopilot virou ao contrário em curva

Como resultado do acidente, o Model X da Tesla acabou por arder de forma completa e muito rápida. Ao chegar ao acidente, e enquanto chamava os serviços de emergência, o veículo acidentado simplesmente pegou fogo, com o que pareciam foguetes, resultado de problemas com a bateria.

O próprio condutor que relatou a situação, também ele dono de um Model X da Tesla, relatou que já teve situações anormais com o Autopilot. Considera o sistema ainda pouco maduro e com muitas falhas. Descreveu uma situação em que o seu carro não reconheceu um cone e acabou por passar-lhe por cima.

As situações têm-se acumulado ao longo do tempo, sem que a Tesla tenha uma solução para estes problemas. A marca está a ser investigada e cada vez mais o Autopilot está a ser avaliado, com situações em que estará a ser proibido de ser publicitado como sistema de condução autónoma.