Califórnia proíbe Tesla de publicitar o software Full Self-Driving com esse nome

O futuro prevê que os carros conduzir-se-ão sozinhos, transportando os outrora condutores entre destinos. Contudo, a Tesla, por exemplo, que está ainda a aprimorar o software que permite essa proeza, já o publicita como Full Self-Driving.

Na Califórnia, isso terá de mudar!

O ano de 2023 será sinónimo de uma mudança um tanto significativa para a Tesla, pelo menos na Califórnia. Isto, porque a fabricante terá de repensar a forma como publicita o seu software Full Self-Driving que, por estar ainda em desenvolvimento, não é tão “full” assim.

Nova lei não permite que a Tesla e as restantes fabricantes adotem nomenclaturas enganosas

A lei estatal 1398 foi assinada pelo governador Gavin Newsom e tem o apoio da senadora Lena Gonzalez, que preside à comissão de transportes do senado do Departamento de Veículos Automóveis da Califórnia. A nova legislação impede as fabricantes e os concessionários de venderem automóveis com sistemas de condução semiautónomos, sob a promessa de o serem totalmente.

Ora, assim sendo, a partir de 2023, a Tesla estará proibida de chamar o Full Self-Driving dessa forma, e, caso não respeite a diretriz, será acusada de “publicidade enganosa”. A fabricante de Elon Musk é o principal alvo da nova lei, uma vez que o seu software Full Self-Driving tem sido repetidamente apontado como pouco fiável.

Por ser uma tecnologia recente, ainda não está completamente apta e os condutores, embora reconheçam melhorias, detetam ainda uma série de problemas por resolver.

A nós, resta esperar para saber de que forma é que a Tesla vai rebatizar o seu Full Self-Driving, em 2023, na Califórnia.

