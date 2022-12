Preços dos veículos Tesla em segunda mão estão a cair

Que vender o seu Tesla? Talvez não seja o melhor momento. Face a tudo o que está a acontecer no mundo, o mercado tem tido comportamentos irregulares. No que diz respeito ao segmento automóvel os prazos de entrega de veículos novos está demorado e os preços de veículos usados, no geral, subiram.

No entanto, os preços dos Tesla em segunda mão estão a cair mais do que a média do mercado de usados.

Preço médio de um Tesla usado em novembro foi de 52.499 euros

A informação está a ser avançada pela Reuters que revela que os preços dos carros usados da Tesla têm vindo a baixar de forma mais rápida do que os dos veículos de outras fabricantes. Tal cenário é uma ameaça aos preços dos automóveis novos.

Segundo o Expresso, tendo como base a informação da Reuters, o preço médio de um Tesla usado em novembro foi de 55.754 dólares (52.499 euros, segundo a taxa de câmbio atual), menos 17% que em julho, altura em que os preços dos usados da fabricante de carros elétricos atingiram o pico, com uma média de 67.297 dólares (63.368 euros).

Tendo em conta a guerra na Ucrânia, que fez aumentar bastante o preço dos combustíveis, a marca automóvel de Elon Musk foi uma das mais procuradas. Face a tal procura, a Tesla até aumentou os preços dos carros novos obtendo um maior lucro.

Segundo revela a agência de notícias, os preços dos combustíveis têm vindo a diminuir e a concorrência no mercado de veículos elétricos tem vindo a seguir uma trajetória contrária. Cada vez há mais oferta e a preços mais baixos. Pressionada pelo mercado, o preços dos Tesla usados começaram a cair, criando um ‘efeito cascata’ nos automóveis novos.

A Tesla tem-se mantido fiel ao design dos seus carros, não seguindo o que outras marcas fazem, com mudanças quase anuais nos seus modelos. Desta forma consegue ser mais eficiente e até reciclar muitas partes nas suas fábricas. No entanto, foi também revelado que a Tesla poderá em breve apresentar uma renovação do Model 3, com um novo design.

Atualmente, a Tesla obtém um lucro de cerca de 9.500 dólares por cada carro que produz.