Pelo preço de um iPad pode ter na sua varanda uma “central elétrica”

Portugal é um país com muitas horas de sol. Como tal, a produção de energia a partir do astro rei poderá, num futuro próximo, ser de extrema importância. Com os painéis fotovoltaicos a preços mais em conta, começa a ser altura de fazermos contas e pensar se na nossa casa, no telhado, ou noutro lugar, não podemos produzir energia. É aqui que entra a central elétrica de varanda.

Com o petróleo e o gás a serem usados como arma de arremesso, e de trunfo estratégico nas negociações de guerra, este sistema poderá alimentar uma casa durante 20 anos.

No último ano percebemos que o mundo está ainda dependente do gás e petróleo, e que estes produtos (ou a falta deles) servem de arma para castigar os países que não embarcam numa política de subserviência.

Aliás, num triste e medonho vídeo provocatório, os russos ameaçam mesmo a Europa para um fatídico inverno de 2023:

Mas o mundo não se ficará pela dependência do gás ou petróleo da Rússia. A tecnologia, em países como Portugal, pode ajudar substancialmente a tirar proveito da luz do sol. Até podemos ter a nossa própria central elétrica de varanda.

O que é uma central elétrica de varanda?

Uma central elétrica de varanda é uma instalação de produção de eletricidade em pequena escala concebida para ser instalada numa varanda ou terraço de um edifício, seja um prédio ou uma casa. Consiste em painéis solares fotovoltaicos e, opcionalmente, um sistema de armazenamento de energia, como baterias, que permite que a energia gerada pelos painéis seja armazenada durante o dia para utilização em momentos em que o sol não brilha, como, por exemplo, à noite.

As centrais elétricas de varanda são uma opção de produção de energia renovável e sustentável para aqueles que desejam reduzir a sua dependência energética de fontes não renováveis, tais como petróleo ou gás, e contribuir para a luta contra as alterações climáticas. Além disso, podem ajudar a reduzir as contas de energia e a aumentar a independência energética do lar.

É importante ter em mente que uma central elétrica de varanda não é adequada para todas as casas e que é necessário um estudo de viabilidade antes da instalação. É também necessário perceber que, embora as centrais elétricas de varanda possam fornecer uma parte significativa da energia necessária para uma casa, é provável que o resto da procura tenha de ser satisfeita a partir da rede.

É fácil de instalar?

Alguns governos europeus estão a simplificar radicalmente o registo, instalação e colocação em funcionamento, de dispositivos fotovoltaicos plug-in. Além disso, têm programas de apoio a centrais elétricas de varanda com a ideia de gerar energia renovável localmente.

Os governos querem promover a transição energética a nível interno. Os dispositivos solares plug-in, as chamadas "centrais elétricas de varanda", visam envolver ativamente os inquilinos na transição energética.

Pequenos sistemas fotovoltaicos plug-in para varanda, jardim, terraço ou telhado de garagem são uma forma simples e eficaz de gerar eletricidade de forma descentralizada, amortecer a subida dos preços da eletricidade e reduzir a pegada climática.

Se fossem instalados dispositivos fotovoltaicos plug-in em todos os lares na Europa, várias centrais elétricas alimentadas a carvão poderiam ser retiradas da rede. Isto poderia poupar milhões de toneladas de CO₂ até 2030.

Apesar de muitas pessoas ainda não estarem devidamente informadas, a verdade é que desde 2015, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 153/2014, e as Portarias n.º 14/2015 e n.º 15/2015, já é possível aos portugueses consumir a energia elétrica produzida na sua habitação/empresa através da instalação de sistemas de produção de eletricidade destinada ao autoconsumo e à venda à rede elétrica de serviço público a partir de recursos renováveis, por intermédio de Unidades de Pequena Produção.

O objetivo de todas estas iniciativas é remover as barreiras à entrada no mercado da mini-fotovoltaica o mais rapidamente possível. Porque até agora, foram colocados inúmeros obstáculos aos consumidores na Europa. Além disso, ainda há muitos mitos que circulam sobre as centrais elétricas de varanda que confundem os consumidores.

O facto é que as centrais elétricas de varanda também podem ser operadas em segurança com uma tomada elétrica padrão. A questão da instalação segura também foi tecnicamente esclarecida durante muito tempo. Segundo informações, com uma central elétrica de varanda de 600 watts, as casas podem poupar entre 100 e 200 euros por ano, dependendo da orientação e do ângulo de instalação. Com o aumento dos preços da eletricidade, ainda mais rentável pode ser uma instalação deste tipo no futuro.

E o preço?

Devido à crise dos preços da energia, a procura de mini-sistemas fotovoltaicos disparou. As cadeias de abastecimento estabilizaram-se novamente, e o mercado pode ser bem abastecido.

Pode encontrar este tipo de kit de terraço fotovoltaico por cerca de 800 euros.