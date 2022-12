CPU AMD Ryzen 5 5600X vende 4x mais que o novo Ryzen 5 7600X

A AMD lançou no final do mês de agosto a sua nova linha de processadores Ryzen 7000, tendo na ideia que esta seria uma boa aposta pois os novos chips vêm equipados com tecnologias da última geração para oferecer o melhor desempenho aos utilizadores. No entanto, passados quase dois meses, soubemos que a produção destes CPUs havia sido reduzida devido às fracas vendas.

Desta forma, com as vendas nada famosas, os últimos dados mostram que o processador Ryzen 5 5600X, da gama mais antiga, consegue vender quatro vezes mais do que o Ryzen 5 7600X da última geração.

Ryzen 5 5600X vende 4x mais que o novo Ryzen 5 7600X

Normalmente, quando um equipamento novo e mais poderoso chega ao mercado, espera-se que venda mais do que os modelos mais antigos. Mas há algo curioso a acontecer no setor dos processadores, nomeadamente com a nova gama Ryzen 7000 da AMD.

Assim, segundo os dados mais recentes sobre as vendas de CPUs vindos da popular loja alemã Mindfactory (e revelados no Reddit), os novos processadores de última geração da AMD continuam a ser um fracasso de vendas. Em concreto, o modelo da gama mais antiga Ryzen 5 5600X consegue vender quatro vezes mais do que o novo Ryzen 7 7600X.

Na imagem abaixo vemos que o Ryzen 5 5600X vendeu até ao momento na loja alemã 70.980 unidades, enquanto que o Ryzen 5 7600X vendeu 1.930 exemplares. O processador da mais antiga linha da AMD vende cerca de 91 unidades por dia na loja, enquanto que o da gama mais recente vende diariamente algo como 21,7 exemplares.

Estes dados mostram também que, sem qualquer dúvida, o modelo Ryzen 5 5600X é realmente um campeão de vendas, não só pelo seu preço acessível, como também pela plataforma AM4 de 6 núcleos.

No fundo, os detalhes revelam que, no geral, qualquer processador da linha Ryzen 5000 vendeu mais exemplares do que a soma das vendas dos chips da última geração Ryzen 7000. A tabela que se segue mostra estes valores referentes também a outros modelos de processadores AMD.

Mas desengane-se quem pensa que este cenário está relacionado apenas e só com os processadores em si. Não está, pois as características dos novos CPUs são bastante aliciantes. O problema é que, devido às questões de compatibilidade relacionadas com a nova memória RAM DDR5, os utilizadores têm obrigatoriamente de adquirir uma nova motherboard. Como tal, o peso deste custo extra condiciona a decisão na altura de comprar.

O preço dos Ryzen 7000 também continua a cair e a AMD renovou a imagem da caixa destes CPUs numa tentativa de atrair os consumidores.