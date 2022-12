AMD altera a caixa dos CPUs Ryzen 7000 para ficarem com um design mais moderno

Às vezes as notícias tecnológicas não estão diretamente relacionadas com os equipamentos em si, mas com com algum pormenor relacionado, como o nome, o design, o preço, as estatísticas de venda, entre outros.

Como tal, as novas informações indicam que a AMD alterou agora a caixa dos seus novos processadores Ryzen 7000, tornando o seu design muito mais futurista e iluminado.

AMD redesenha a caixa dos processadores Ryzen 7000

Normalmente as caixas e embalagens que acompanham os produtos tecnológicos, como placas gráficas e processadores, costumam ter um design com cores fortes que se destacam. Mas se olharmos para as caixas que acompanharam o lançamento dos novos CPUs Ryzen 7000, vemos que esta traz um design simplista, embora também seja poderoso devido ao tom preto forte e metálico que preenche a grande parte da embalagem.

Contudo, a empresa norte-americana decidiu agora dar um toque mais futurista a estas mesmas caixas, sendo que o destaque vai para as linhas que sobressaem a um cor-de-laranja forte, mais agressivo e com traços néon que, possivelmente, retrata o poder de desempenho destes CPUs da nova geração da AMD.

Na imagem acima podemos ver, à direita, a caixa original na altura do lançamento destes processadores Ryzen 7000 e à esquerda a caixa com o novo design.

Depois desta mudança, todas as imagens que acompanham as vendas do produto, assim como as que constam na página oficial da AMD, já demonstram a nova caixa agora redesenhada.

De seguida podemos ver os formatos das novas caixas que acompanham os diferentes modelos de processadores da nova linha Ryzen 7000.

Para além desta atualização, recentemente também aqui informámos que estes novos CPUs da AMD já atingiram o seu menor preço na Europa. No entanto, em Portugal essa descida não tem sido ainda muito expressiva.

Gostaram do novo design das caixas dos processadores Ryzen 7000 da AMD?