Processadores AMD Ryzen 7000 só serão compatíveis com memórias DDR5

Os Ryzen 6000 são os processadores da atual geração da AMD, mas a fabricante norte-americana não se encontra de braços cruzados e já está a preparar a próxima geração de CPUs.

E de acordo com as últimas informações da indústria, os próximos AMD Ryzen 7000 só serão compatíveis com memórias DDR5. Para além disso, e como seria expectável, os novos processadores da empresa vão ter um custo mais elevado para os consumidores.

AMD Ryzen 7000 serão compatíveis apenas com memórias DDR5

Segundo os dados mais recentemente revelados, a próxima geração de processadores AMD Ryzen 7000 apenas vai suportar memórias DDR5. Para além disso, também a motherboard AMD X670 e a B650 apenas suportarão este género de memórias.

Esta poderá ser uma característica que não agradará a muitos utilizadores, uma vez que irá também tornar os processadores mais caros. Para além disso, é uma desvantagem face aos CPUs rivais Intel Alder Lake de 12ª geração, que podem usar tanto memórias DDR4 como as DDR5. Como tal, nos produtos da Intel, o utilizador é que decide se pretende poupar dinheiro e usar os processadores de última geração com memórias DDR4, ou gastar mais um pouco e conseguir o máximo desempenho que o equipamento permite com as DDR5.

Para já, as informações ainda são escassas e, como tal, não se sabe se, por exemplo, haverá alguma forma destes novos processadores da AMD se tornarem compatíveis com as memórias DDR4. Mas caso os AMD Ryzen 7000 se limitem às memórias DDR5, a sua compra poderá tornar-se inviável para muitos consumidores, uma vez que implica um gasto extra.

Além desta informação, há a indicação de que o chipset AMD X670 usará um design chiplet, o que significa que conta com dois chips, o que permite duplicar rapidamente as opções de conectividade no segmento das motherboards. Sabe-se ainda que este chipset será fabricado pela TSMC através de um processo de fabrico de 6 nm.