Processadores AMD Ryzen 7000 atingem o seu menor preço na Europa

A AMD tem sido um dos nomes mais importantes no que respeita ao desenvolvimento de processadores e placas gráficas. Mas especificamente nos primeiros, a empresa de Lisa Su lançou no final do mês de setembro a sua nova linha Ryzen 7000.

No entanto, há pouco mais de um mês informámos que a marca havia reduzido a produção destes seus CPUs devido às fracas vendas. E as mais recentes informações mostram que estes Ryzen 7000 atingiram agora o seu menor preço no mercado europeu.

Quando a AMD anunciou a sua nova linha de processadores Ryzen 7000, revelou que os preços recomendados iriam desde os 299 dólares aos 699 dólares. Mas sabemos que esses valores são meramente orientadores, pois estes e outros chips acabam por chegar ao mercado, nomeadamente ao europeu, com valores muito mais elevados.

Mas surgiram algumas situações que estão a condicionar as expetativas das vendas destes CPUs. Por um lado, claro está, a crise económica que se faz sentir e que afeta outros segmentos, como o das placas gráficas. Por outro lado, tem-se verificado uma tendência de os consumidores optarem por modelos de gamas mais antigas, nomeadamente os Ryzen 5000. É ainda referido que um dos principais motivos para as fracas vendas do Ryzen 7000 é que os utilizadores preferem atualizar o seu sistema dentro da plataforma AM4, ou seja, precisam apenas de comprar um novo processador, o que acaba por se tornar mais barato do que ter um novo que precisa de uma motherboard e da memória RAM DDR5.

CPUs AMD Ryzen 7000 apresentam o seu preço mais baixo na Europa

Segundo as recentes informações, com este cenário e também numa época de Black Friday, muitas lojas da Europa estão a reduzir o preço dos processadores AMD Ryzen 7000 como uma tentativa de escoarem as unidades que parecem difíceis de vender.

Para já, esta descida de preço está a verificar-se sobretudo nas lojas da Alemanha, onde os valores desceram em até 150 euros. Assim, por exemplo, o processador topo de gama AMD Ryzen 9 7950X que, de acordo com os conteúdos da Mindfactory, já pode ser encontrado a 648 euros, quando o preço inicialmente recomendado no país era de 849 euros.

Na venda em baixo pode ver-se o mesmo modelo com um preço de 669 euros, quando anteriormente custava 825,81 euros, uma queda de 19%. Já o modelo a seguir, Ryzen 9 7900X baixou dos 669 euros recomendados para 547,89 euros, menos 121,11 euros.

Outro exemplo é o Ryzen 7 7700X que passou de 479 euros para 409,98 euros, um desconto de quase 70 euros. Já o Ryzen 5 7600X está a 294,81 euros quando o recomendado era 359 euros, menos 64 euros.

Nas lojas portuguesas ainda encontramos o Ryzen 9 7950X a 854 euros e o 7900X a 649 euros. Resta saber se esta descida de preço vai conseguir então fazer com que as vendas destes novos processadores da AMD disparem agora em plena época de Natal.