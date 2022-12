Os temas da sustentabilidade ambiental e da reciclagem estão cada vez mais enraizados nos mercados de tecnologia, em especial no dos smartphones. Os exemplos têm surgido de forma constante, muitas vezes com pequenas medidas, que depois crescem de forma exponencial.

Sendo uma área cada vez mais importante, as marcas estão também cada vez mais focadas. Uma análise apresentada agora veio mostrar de forma clara quais as que dominam nesta área. Apple e Samsung estão no topo, curiosamente com abordagens muito diferentes entre si.

Smartphones mais amigos do ambiente

É algo adquirido que cada vez mais os fabricantes de smartphone estão focados na proteção do ambiente e como tal têm uma abordagem circular (produção, uso e fim da vida útil). Procuram medidas para diminuir o impacto no ambiente procuram criar iniciativas sustentáveis, quer na produção, quer na própria utilização e posterior reciclagem.

O estudo "Smartphones and Circular Economy: Creating a Sustainable Future", da Counterpoint Research, veio mostrar isso mesmo de dar destaque a 2 fabricantes. Tanto a Apple como a Samsung dominam nesta área, em momento diferentes e com abordagens também distintas.

Apple e Samsung dominam nesta área

Fica claro, segundo esse estudo, que de uma forma ou de outra, todas as marcas procuram atingir este objetivo global. Ainda assim, a visão da Apple parece ser mais clara do que a de seus concorrentes e suas ações fundamentam essa sua visão.

A forma da gigante de Cupertino mostrar esse seu modelo de sustentabilidade é através da longevidade dos seus smartphones, assim como nas atualizações de software e inovações em prol da sustentabilidade. Já a Samsung, tem como pontos fortes a capacidade de reparação, eficiência energética e as suas redes de serviço pós-venda.

Receitas e lucro vão falar sempre mais alto

Marcas como a OPPO, Xiaomi e Vivo ainda têm um longo caminho a percorrer nesta area mas dão já provas de estar a fazer apostas firmes. Assim, estas empresas têm vindo a focar-se para aumentar o tempo de vida útil das baterias e a eficiência dos seus equipamentos.

Mesmo com todos estes esforços, há ainda um problem grande para conseguir alavancar estas medidas. O relatório da Counterpoint Research recorda que ainda que este tipo de iniciativas seja um passo na direção certa, as receitas e lucros continuam a dominar e a ser o objetivo principal de todos os fabricantes de smartphones.