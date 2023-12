AutomÃ³veis: Qual a marca com mais acidentes registados?

O segmento automóvel está altamente evoluído. Hoje em dia, se não tivermos problemas de maior, um autocarro dá quase "para uma vida". Mas há uma marca que é bastante propensa a acidentes. Saiba de que marca falamos e qual a razão aparente.

De acordo com um estudo da empresa de dados automóveis carVertical, ter um BMW significa normalmente ter problemas. Segundo as informações, cerca de 64,7% de todos os carros da marca alemã já sofreram algum acidente.

Matas Buzelis, especialista automóvel e diretor de comunicações da carVertical, refere que...

A BMW é uma marca de automóveis muito desejada, mas apesar de ser uma marca de luxo, os modelos mais antigos e mais acessíveis são frequentemente adquiridos por condutores jovens e inexperientes. Além disso, de acordo com as companhias de seguros, os condutores de BMW são mais propensos a correr riscos na condução. Por isso, não é de admirar que esteja no topo da lista das marcas de automóveis com mais ocorrências de estragos

Atrás da BMW, neste estudo, vem a Dodge (67,2%), a Tesla (65,15%), a Hyundai (62,2%) e a Subaru (59,6%).

Buzelis refere ainda que...

É perfeitamente normal que um carro tenha um acidente de 5 em 5 anos (o que também se pode relacionar com a quilometragem). No entanto, os veículos com múltiplos registos de danos graves costumam ser difíceis de manter. Surpreendentemente, a carVertical descobriu que, este ano, o número mais elevado de ocorrências de sinistros num único automóvel pertence ao Volkswagen Passat. Este veículo em particular teve até 32 ocorrências de danos registadas no seu relatório.