Apesar de alguma mudança no que toca às alterações aplicadas pelos utilizadores, a Apple mantém o iOS e o macOS fechado a modificações. Isso é possível através do conhecido jailbreak, que cada vez melhor parece ser uma possibilidade.

Agora, e sem recorrer ao jailbreak, um programador conseguiu algo quase impossível. Criou a possibilidade de alterar a fonte do iOS para outras que não estão no sistema da Apple. Para isso explorou com sucesso um exploit que está no sistema do iPhone.

Todos os que usam smartphones Android sabem como é simples fazer a mudança de fonte no seu dispositivo. Ainda que não seja algo nativo no sistema da Google, a verdade é que muitas personalizações trazem essa capacidade de forma nativa e simples de aplicar.

No iOS essa funcionalidade nunca foi disponibilizada e provavelmente nunca será uma proposta da Apple. Ainda assim, e recorrendo a uma falha do sistema do iPhone, um programador criou uma solução para mudar a fonte deste sistema.

Com alguma simplicidade é agora possível usar como fonte no iOS as conhecidas DejaVu Sans Condensed , Serif , Mono e Choco Cooky. Esta última será próxima de todos os que já usaram um Samsung, por ser a fonte que a One UI usa de forma recorrente.

Depois de alterada a fonte no iOS, esta é mantida de forma ativa e usada de forma transversão no sistema do iPhone. Isto implica que esteja presente nas interfaces do sistema da Apple, bem como nas apps que que estão instaladas no sistema operativo.

Esta novidade mostra como esta falha da Apple pode ser explorada para outras funcionalidades. Foi encontrada no iOS 16.1.2 e versões anteriores, o que a pode também limitar na sua utilização, visto que já surgiu uma atualização posterior.

Com a nova versão do iOS esta capacidade terá desaparecido, com a Apple a resolver o exploit que era usado. Ainda assim, fica provado que também este sistema tem falhas e que muitas vezes são simples de explorar, desta vez para alterar apenas a fonte do sistema do iPhone.