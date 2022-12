Depois de uma compra do Twitter, que para muitos foi acertada, Elon Musk pode estar a olhar para o mercado para complementar a sua rede social com o Substack. Com alguns problemas com a imprensa e com casos que roçam a censura, esta pode ser uma solução.

A ideia será integrar as duas plataformas e assim criar uma solução integrada. Esta poderia dar resposta a muitas das questões atuais do Twitter e assim abrir ainda mais a rede social de Elon Musk.

Elon Musk pode comprar o Substack

As últimas semanas têm sido complicadas para Elon Musk e para o Twitter. Com o revelar dos Twitter Files, a imprensa tem estado focada nesta rede social e o confronto com o seu atual CEO tem sido inevitável, com algumas ações que muitos acusaram de censura.

Nas muitas publicações feitas no Twitter, algumas têm chamado à atenção de Elon Musk. Uma delas apontava para a possibilidade de comprar o Substack, para que a questão da imprensa e do que pode ser publicado fosse resolvida.

I’m open to the idea — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2022

Um complemento para o Twitter

Ao ser confrontado com essa ideia e essa possibilidade, Elon Musk respondeu que a compra do Substack pode ser uma ideia a que estará aberto. Esta é mais uma confirmação, depois de no passado recente já ter sido confrontado com esta ideia para o futuro do Twitter.

O Substack é uma plataforma de newsletters por e-mail com uma interface simples. A sua capacidade de publicar e monetizar textos na web o tornaram-no um divisor de águas para qualquer autor. É conhecido pela sua abordagem direta à censura. Embora existam diretrizes de publicação, a falta de controlo atraiu jornalistas e alguns escritores controversos.

Conseguirá depois desta rede social

Ainda que possa ser uma hipótese real, a compra do Substack por Elon Musk pode enfrentar alguns problemas. O homem forte da Tesla tem estado a vender as suas ações da construtora automóvel para ganhar liquidez e isso tem tido um impacto negativo em várias frentes.

Independentemente do resultado final desta (potencial) compra, o Twitter terá ainda algum trabalho pela frente. Muitas novidades devem surgir em breve e que vão complementar algumas lacunas e falhas que estão identificadas quer pela rede social, quer pelos utilizadores.