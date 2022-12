Câmara dos Representantes dos EUA proíbe TikTok nos dispositivos do governo

O TikTok é alvo de polémicas, por questões de saúde mental, mas também de privacidade e segurança. Se as crianças costumam ser o foco, desta vez, a ação partiu da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América (EUA) que proibiu, agora, a plataforma de entretenimento nos dispositivos do governo.

Esta não é a primeira entidade a descartar o TikTok dos dispositivos oficiais por questões de segurança.

O Comité de Administração da Câmara dos Representantes dos EUA anunciou, na terça-feira, que vai proibir que os dispositivos móveis geridos pelo órgão tenham o TikTok instalado. Isto, “devido a uma série de riscos relacionados com a segurança”.

De acordo com um memorando emitido pela diretora administrativa da Câmara dos Representantes, Catherine Szpindor, a partir de agora, os funcionários estão proibidos de fazer o download do TikTok para os dispositivos governamentais e, mais do que isso, devem remover a plataforma de entretenimento de qualquer aparelho para o qual a tenham descarregado.

Esta não é a primeira vez que uma entidade proíbe o TikTok em dispositivos governamentais. Afinal, alguns estados americanos, como Texas, Geórgia, Maryland, Dakota do Sul, Carolina do Sul e Nebraska, também proibiram a plataforma de entretenimento.

Temos preocupações de segurança nacional. Incluem a possibilidade de o governo chinês poder utilizá-lo [ao TikTok] para controlar a recolha de dados de milhões de utilizadores.

Disse o diretor do FBI, Christopher Wray, em novembro, expondo uma preocupação que paira nos EUA, relativamente à segurança do país: as autoridades norte-americanas temem que o governo chinês force, ou esteja a forçar, a mãe do TikTok, ByteDance, a partilhar os dados que recolhe dos utilizadores americanos.

Leia também: