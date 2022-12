O crescimento do TikTok não tem sido isento de problemas, em especial em países como os EUA. Os governos temem que esta rede esteja a ser usada para obter informações sensíveis e até para influenciar muitos utilizadores.

Para contrariar este movimento, os legisladores dos EUA têm estado ativados. Agora, foi aprovado no Senado um projeto de lei que quer proibir o TikTok em dispositivos oficiais. Caso seja aprovado na Câmara dos Representantes, torna-se uma realidade.

O TikTok vai ficar fora do governo dos EUA

O Senado dos Estados Unidos aprovou a proibição da aplicação TikTok nos dispositivos oficiais de funcionários do Governo federal, embora a norma precise da autorização da Câmara dos Representantes para se tornar lei.

Esta votação, realizada na passada quarta-feira, tornou-se real depois de vários senadores considerarem que os dados recolhidos pelo TikTok podem estar a chegar às mãos do Governo chinês.

O TikTok, que pertence à empresa chinesa ByteDance, garantiu em muitos momentos que não partilha dados dos utilizadores com as autoridades chinesas. A nova norma, aprovada por voto oral na câmara alta do Congresso norte-americano, impede que a aplicação seja instalada em todos dispositivo usados de forma oficial por funcionários do Governo federal dos EUA.

Mais entidades vão seguir este caminho

No mesmo sentido, o governador da Geórgia proibiu nesta quinta-feira, e com efeitos imediatos, a utilização do TikTok e de outras duas aplicações de mensagens em todos os dispositivos controlados por aquele estado norte-americano, alertando igualmente para o risco de expor informações ao governo chinês.

Além da conhecida plataforma de vídeos, Brian Kemp também proibiu as aplicações de mensagens WeChat e Telegram. A justificação baseou-se no facto de que estas são controladas por empresas chinesas e russas e que os riscos de segurança são semelhantes.

De forma imediata, algumas agências daquele Estado tomaram medidas, com o Departamento de Transportes, que divulgou um vídeo de despedida no TikTok para os seus muitos seguidores. Nesse vídeo convidava-os a seguirem a agência no Instagram.

Segurança das informações em causa

A nova proibição vai aplicar-se também a faculdades e universidades, com muitas a usarem o TikTok para angariar novos alunos. Há pelo menos 20 universidades públicas da Geórgia que têm contas na rede social chinesa, com muitas a não terem feito nenhuma publicação feita.

Este é um processo que parece estar a alargar-se, tendo já outros estados emitido proibições semelhantes. Aqui incluem-se o Alabama, Iowa, Maryland, Nebraska, Dakota do Norte, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Texas e Utah.

O TikTok tem crescido de forma muito rápida, com mais de 100 milhões de utilizadores nos Estados Unidos. Em pouco tempo, tornou-se numa das redes sociais mais populares do mundo, principalmente entre os adolescentes.