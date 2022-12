Colapso da FTX mostra que criptomoeda é “demasiado perigosa” para não ser regulada

A FTX tem sido tema de manchete e o caso vê-se mal parado. As opiniões relativamente à criptomoeda acumulam-se e o vice-governador do Banco de Inglaterra também já deu o seu parecer: este tipo de ativo é “demasiado perigoso” para não ser regulado.

Jon Cunliffe partilhou a sua opinião durante uma entrevista exclusiva.

Numa entrevista exclusiva à Sky News, o vice-governador do Banco de Inglaterra, Jon Cunliffe, revelou algumas opiniões relativamente à moeda criptográfica. Assim como já foi partilhado por outros profissionais, este ativo não é tão inofensivo quanto possa parecer a alguns e, por isso, gera preocupação.

A moeda criptográfica é um ativo descentralizado que, além de altamente volátil, não possui regulação. Na opinião do vice-governador, o mercado das criptomoedas é, por isso, “demasiado perigoso”. Indo mais além, Jon Cunliffe apontou que essa falta de regulação financeira pode originar um “problema sistémico”.

A par das opiniões que partilhou, o vice-governador revelou que o Banco de Inglaterra está a considerar uma regulamentação para proteger os investidores das negociações criptográficas, bem como o sistema financeiro contra potenciais abalos semelhantes àquele que foi provocado pela FTX.

O colapso da FTX prejudicou mais de um milhão de clientes e, apesar de não ter sido preso, resultou na extradição do fundador da corretora, Sam Bankman-Fried, para os Estados Unidos da América, onde respondeu a acusações de fraude, lavagem de dinheiro e financiamentos ilegais. De acordo com a Sky News, estima-se que 80.000 dos clientes da FTX estejam sediados no Reino Unido.

Estes investidores individuais investiram desde um par de milhares de libras até cerca de 5 milhões de libras esterlinas, de tal forma que enormes quantidades de dinheiro... tudo completamente congelado - vou usar a palavra congelado em vez de perdido, porque esperemos que, a dada altura, lhes seja devolvido algo - isto é muito dinheiro... muito dinheiro perdido ou bloqueado, ou congelado no tempo.

Lamentou Louise Abbott, especialista em segurança no mercado da criptomoeda.

Vice-governador do Banco de Inglaterra acredita na criptomoeda regulada

Na sequência do caso da FTX, que abalou a (pouca) confiança na moeda criptográfica, o vice-governador, cuja responsabilidade passa também pela estabilidade financeira, disse que os esforços do Banco de Inglaterra visam proteger os indivíduos e manter essa mesma estabilidade.

Há muita atividade que se desenvolveu nos últimos 10 anos no comércio e venda de ativos criptográficos, ativos sem qualquer valor intrínseco e, por isso, incrivelmente voláteis. E tudo isso tem crescido fora da regulamentação. O que vimos na FTX... é uma série de atividades que, no setor financeiro regulamentado, teriam tido certas proteções. Vimos coisas como o dinheiro dos clientes parecer ter desaparecido, conflitos de interesses entre diferentes operações, transparência, auditoria e contabilidade. Todas as coisas talvez aborrecidas que aconteceram no setor financeiro normal não aconteceram realmente nesse conjunto de atividades. E, como resultado, penso que muitas pessoas perderam muito dinheiro.

O vice-governador do Banco de Inglaterra comparou o mercado da criptomoeda a um casino e disse que os investidores que queiram especular deveriam conseguir fazê-lo sem o risco de perder o acesso aos seus fundos.

É, na minha opinião, uma aposta, mas nós permitimos que as pessoas apostem, por isso, se quiserem envolver-se nisso, devem ter a capacidade de o fazer num local que esteja regulamentado da mesma forma que, se apostarem num casino, está regulamentado.

Além disso, acredita que a moeda criptográfica deve ser regulada, antes de se integrar com o sistema financeiro e, dessa forma, representar danos maiores.

Não creio que seja possível dizer que isto possa ser mantido apenas fora do sistema financeiro. É demasiado perigoso. Penso que é difícil, mas é possível dizer, vamos trazê-lo, onde e quando pensamos que podemos gerir o risco para os padrões a que estamos habituados. Existem aqui tecnologias que poderiam - e sublinho que poderiam - ser de utilidade real no sistema financeiro normal, formas mais eficientes de fazer as coisas, formas potencialmente mais resistentes de fazer as coisas. Isso não foi provado no mundo da moeda criptográfica. Mas se pudéssemos proporcionar um espaço regulamentado onde as pessoas pudessem ver se podem desenvolver produtos utilizando isto, poderíamos ser capazes de obter o benefício de algumas dessas tecnologias.

Partilhou o vice-governador do Banco de Inglaterra, Jon Cunliffe.

Versão digital da libra esterlina está em cima da mesa

De acordo com a Sky News, o Banco de Inglaterra está a estudar a possibilidade de desenvolver uma versão digital da libra esterlina. Esta transportaria a segurança de uma moeda comum e conjugar-se-ia com a flexibilidade da moeda digital.

O numerário será sempre disponibilizado pelo banco enquanto as pessoas o desejarem e muitas pessoas dependerem dele. Mas não é totalmente utilizável na forma como vivemos agora. Portanto, a questão para o Banco de Inglaterra é que à medida que a forma como nós, como sociedade, mudamos, à medida que vivemos as nossas vidas mais digitalmente, devemos continuar a fornecer dinheiro ao público, que é utilizável em toda uma série de transações? Queremos assegurar que à medida que o dinheiro físico se torna menos utilizável em muitas partes da economia, talvez precisemos de oferecer algo digitalmente para assegurar essa base.

Explicou Jon Cunliffe.

